۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

فلاحی: چابک‌سازی به معنای انحلال ساختارهای مؤثر حاکمیتی نیست

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: کوچک‌سازی دولت صرفا به چابک‌سازی منجر نمی‌شود و چابک‌سازی هم به معنای انحلال ساختارهای مؤثر حاکمیتی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: کوچک‌سازی دولت صرفاً به چابک‌سازی منجر نمی‌شود و چابک‌سازی هم به معنای انحلال ساختارهای مؤثر حاکمیتی نیست.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: انحلال سازمان منابع طبیعی در شرایطی که ما با مشکلات امنیتی، اقتصادی و کاهش آب پشت سدها و مشکلات حامل‌های انرژی و کاهش آب مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به منابع طبیعی است. این سازمان باید تقویت شود و صحبت از انحلال آن بسیار مشکوک است و نباید این اتفاق بیافتد.

