واکنش یک نماینده مجلس به ناکامی ترامپ در کسب جایزه صلح نوبل

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله موسوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: دولت، مجلس و نهادهای تصمیمساز اقتصاد باید در خصوص نظام ارزی کشور یک تصمیم ضدتورمی عاقلانه، پایدار و مناسب وضع موجود بگیرند.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی پای معیشت مردم در میان باشد، مماشات با مفسدان اقتصادی، خیانت به ملت است. طبق قانون، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود هستند و نباید کسی از این قاعده مستثنی شود.
این نماینده مجلس در ادامه، گفت: جای تشکر دارد که وجدانهای بیدار جهانی نگذاشتند که آن قماربازی که با خروج از برجام، آتش جنگ را در منطقه شعلهور کرد، جایزه صلح نوبل را دریافت کند.
نظر شما