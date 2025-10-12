به گزارش خبرنگار مهر، عادل غلامی سرمربی تیم والیبال نوجوانان در مراسم بدرقه کاروان در بازی‌های آسیایی بحرین اظهار داشت: ما دو سالی است که این تیم را تشکیل داده‌ایم و یک بازی آسیایی و یک بازی جهانی را پشت سر گذاشته‌ایم.

غلامی با اشاره به روند آماده‌سازی تیم گفت: پس از بازی جهانی، بازیکنان با باشگاه‌های خود تمرین کردند و سپس حدود ۲۵ روز است که با هم در اردو حضور داریم. شرایط تیم بسیار خوب است و همه بچه‌ها سرحال هستند و امیدواریم اتفاقات خوبی برای تیم رقم بخورد.

وی درباره ترکیب تیم و رقبای ایران تصریح کرد: ترکیب تیم برای بازی‌ها مشخص است. رقبای ما شامل چین، پاکستان و ازبکستان هستند که هر سه تیم بسیار باکیفیت هستند اما رقیب اصلی ما چین است. چین در فینال آسیایی ما را شکست داد و تیمی بسیار قدرتمند است. همچنین در بازی‌های جهانی تیم فرانسه که قهرمان شد را در گروهی شکست دادیم اما در مرحله حذفی حذف شدیم. بنابراین می‌توان گفت رقابت با چین سخت خواهد بود.

غلامی درباره همکاری‌اش با میاتزا عنوان کرد: در طول این مدت، ما با فدراسیون در ارتباط بوده‌ایم و جلسات هم‌اندیشی برگزار شده است. پس از بازی جهانی، حضورم در تمرینات تیم ملی کمک کرد تا روند آماده‌سازی بررسی شود و بسیاری از خواسته‌های مربیان در رده بزرگسالان در حال اجرا است.

وی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، همکاری‌ها و تلاش ملی‌پوشان، تیم ملی والیبال ایران با آمادگی کامل در بازی‌های آسیایی بحرین حضور خواهد داشت و امیدواریم نتایج خوبی کسب کنیم.