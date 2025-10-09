به گزارش خبرنگار مهردر هفته‌ای که گذشت، بخش آب و انرژی ایران شاهد مجموعه‌ای از رویدادهای مهم و متنوع بود؛ از افزایش مصرف بنزین و ادامه روند خشکسالی، تا کشف ذخایر جدید گازی و مشکلات صادرات فرآورده‌های نفتی.

خشکسالی بی‌سابقه و بحران مخازن سدها

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ادامه خشکسالی و وضعیت نامطلوب سدها خبر داد. طبق آمار، ۲۵ استان کشور از ابتدای مهر تاکنون هیچگونه بارندگی نداشته‌اند و ۷۵ درصد مخازن سدها خالی است. ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته نصف شده و حجم پرشدگی سدها به ۳۵ درصد رسیده است.

مصرف سنگین بنزین در پنج استان

طبق اعلام وزارت نفت، تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان در صدر مصرف‌کنندگان بنزین در کشور قرار دارند. این پنج استان در تابستان امسال بیش از ۵ میلیارد لیتر بنزین مصرف کرده‌اند که معادل ۴۰ درصد مصرف کل کشور است.

کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، از کاهش ۲.۵ میلیارد دلاری صادرات فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست سال خبر داد. صادرات گاز مایع و دیگر فرآورده‌ها از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته به ۷.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رشد صادرات نفت خام و مقابله با «اسنپ‌بک»

وزیر نفت، محسن پاکنژاد، با اشاره به افزایش تولید روزانه نفت به میزان بیش از ۱۲۰ هزار بشکه، گفت صادرات نفت طی ماه‌های اخیر به رکوردهای جدید رسیده است. وی تأکید کرد اجرای مکانیزم «اسنپ‌بک» مانع فروش نفت نخواهد شد، چرا که این محدودیت‌ها پیش‌تر با تصویب قانون «شیپ‌اَکت» تجربه و مدیریت شده‌اند.

کشف ذخایر گاز و نفت در میدان «پازن»

وزارت نفت از کشف میدان «پازن» در جنوب فارس و شمال بوشهر خبر داد؛ ذخایری شامل ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز قابل برداشت و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام.

توسعه زیرساخت‌های برق و هوشمندسازی مصرف

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، آغاز طرح ملی جهش در هوشمندسازی کنتورهای برق را اعلام کرد. هدف طرح، نصب بیش از ۱۰ میلیون کنتور هوشمند تا اوج بار سال ۱۴۰۵ و کنترل مصرف مشترکان پرمصرف است.

بیمه خسارات نوسانات برق

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، اعلام کرد سال گذشته بیش از ۹۰ درصد خسارات مشترکان خانگی ناشی از نوسانات برق پرداخت شده است و این طرح همچنان ادامه دارد.

اطلاعیه شرکت ملی نفت درباره پرونده کرسنت

شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای از پیگیری حقوقی برای لغو رأی دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن خبر داد.

مشکل توقف کامیون‌ها در مرز افغانستان

حمید حسینی از توقف ۳ تا ۴ هزار کامیون ایرانی در مرز افغانستان به دلیل تغییر ناگهانی استاندارد سوخت بدون اطلاع قبلی خبر داد.