افزایش تخلفات کارت هوشمند سوخت در خراسان جنوبی؛ ۲۸۰۰ پرونده تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عابدانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این استان بهطور کامل به ناوگان نفتکشهای جادهپیما برای تأمین فرآوردههای نفتی وابسته است، اظهار کرد: با توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت ناوگان، امروز هیچگونه مشکلی در تأمین و انتقال سوخت در سطح استان وجود ندارد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ دستگاه نفتکش جادهپیما در استان فعال هستند که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۳۷ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در مقایسه با سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تعداد نفتکشهای استان بیش از سه و نیم برابر افزایش یافته است.
عابدانی گفت: خوشبختانه با وجود شرایط خاص جغرافیایی و محدودیت مسیرهای دسترسی، فرآیند جذب، حمل و تحویل سوخت بدون مشکل انجام میشود و همکاران ما در صورت وقوع هرگونه حادثه، بلافاصله در محل حاضر میشوند تا از تبدیل آن به بحران جلوگیری شود.
رشد چشمگیر تأمین سوخت نیروگاهها
عابدانی با اشاره به عملکرد استان در تأمین سوخت نیروگاه گفت: در سال گذشته بیش از ۷۰ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه استان تحویل داده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در مجموع، میزان تأمین فرآورده نیروگاه استان در سال گذشته ۱۷۴ میلیون لیتر بوده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی تصریح کرد: در ششماهه نخست امسال نیز میزان تحویل سوخت به نیروگاهها نسبت به سال قبل بیش از ۲ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در حالی که در سال گذشته امکان تکمیل ظرفیت ذخیرهسازی نیروگاه وجود نداشت، امسال تا این لحظه سه مرحله تکمیل ظرفیت با موفقیت انجام شده است.
ظرفیت ذخیرهسازی سوخت ۶ برابر شد
عابدانی گفت: در سال جاری میزان ذخیرهسازی بنزین در استان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و در مجموع ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در خراسان جنوبی ۶ برابر مدت مشابه سال گذشته است.
وی ظرفیت فعلی ذخیرهسازی استان را ۵۰ میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: ممکن است برخی مخازن به دلیل تعمیرات، لایروبی یا رنگآمیزی موقتاً از مدار خارج شوند، اما ادعای استفادهنشدن از ظرفیتها صحیح نیست و همه مخازن طبق برنامه فعال هستند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی در ادامه از اجرای طرح ملی کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در استان خبر داد و گفت: این طرح زیستمحیطی برای جلوگیری از انتشار بخارات بنزین در فضا اجرا میشود و هماکنون در ۱۷ استان کشور از جمله خراسان جنوبی مراحل تکمیلی آن در حال اجرا است.
احداث جایگاههای جدید سوخت و تعمیرات هوشمند
عابدانی گفت: هماکنون چند جایگاه جدید سوخت در شهرستانهای بیرجند، سرایان، فردوس، قائن و طبس در حال احداث است و پیشبینی میشود تا پایان سال دستکم دو جایگاه جدید به شبکه سوخترسانی استان افزوده شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر انجامشده، ایجاد مرکز تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در مرکز استان است که این اقدام باعث شده تعمیرات بدون ارسال به تهران و در زمان کوتاهتری انجام شود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی با اشاره به خدمات غیرحضوری این شرکت اظهارکرد: هماکنون شهروندان میتوانند از طریق سایت www.epcs.ir نسبت به ثبت درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت بهصورت اینترنتی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: انجام این فرایند از طریق سایت، هم سریعتر و هم کمهزینهتر از مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی است و کارتهای المثنی با سرعت بالاتری صادر میشوند.
رشد ۱۰۷ درصدی فروش فرآورده در مرز
عابدانی با اشاره به اهمیت صادرات فرآوردههای نفتی در مناطق مرزی گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۸ هزار میلیارد ریال فرآورده نفتی با نرخ شناور در مرزهای استان به فروش رسیده است.
وی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳,۹۰۰ میلیارد ریال بوده، ۱۰۷ درصد رشد نشان میدهد و نقش مهمی در کاهش قاچاق سوخت و توازن عرضه در مرزها داشته است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: در ششماهه نخست امسال، مصرف بنزین در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است؛ در حالی که میانگین رشد کشوری ۶.۸ درصد است.
وی علت این افزایش را وسعت جغرافیایی و فاصله زیاد بین شهرها دانست و گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و بخشی از این افزایش مصرف کاملاً منطقی است و همچنین ناوگان حملونقل و نیازهای غیرواقعی سوخت در برخی مناطق نیز بر میزان مصرف اثرگذار بوده است.
عابدانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ششماهه نخست سال جاری بیش از دو میلیون لیتر سوخت هوایی برای هواپیماهای ورودی به استان تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در همین مدت، بیش از ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل نیز برای راهآهن و لوکوموتیوهای عبوری تحویل شده که این میزان ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
تامین سوخت پیمانکاران پروژه راه آهن
محمدرضا عابدانی اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۶ میلیون لیتر نفتگاز به بخش حملونقل ریلی و پیمانکاران پروژه راهآهن استان تحویل شده است.
وی با اشاره به عملکرد شرکت در زمینه تأمین سوخت صنایع و معادن استان افزود: تأمین بهموقع سوخت از اولویتهای ماست و خوشبختانه در آخرین جلسه شورای معاونت عمرانی استانداری، از همکاری شرکت ملی پخش در این زمینه قدردانی شد.
عابدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) در استان گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از ۲۳ میلیون متر مکعب CNG در سطح استان توزیع شده است که این میزان، معادل همین مقدار صرفهجویی در مصرف بنزین کشور محسوب میشود.
وی افزود: طرح دوگانهسوز کردن خودروها که در ابتدا مختص تاکسیها و وانتها بود، اکنون شامل خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز میشود. تمامی متقاضیان میتوانند با ثبتنام در سامانه GCR.ir بهصورت رایگان از این خدمت بهرهمند شوند.
مدیر شرکت پخش منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۶ کارگاه فعال در استان آماده ارائه خدمات به متقاضیان هستند و تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه خودرو در خراسان جنوبی بهصورت رایگان دوگانهسوز شدهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی همچنین از اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات سوختی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۸۰۰ پرونده تخلف در حوزه کارت هوشمند سوخت شناسایی و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۵۵ درصدی را نشان میدهد.
عابدانی با اشاره به اقدامات کنترلی و استفاده از فناوریهای نوین تصریح کرد: برای نخستینبار در استان، با همکاری کارگروه پیشگیری و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جایگاههای استراتژیک به دوربینهای نظارتی مجهز شدهاند.
وی اظهار کرد: دادههای این دوربینها با تراکنشهای سوختگیری و سایر سامانهها تطبیق داده میشود و در مرکز رصد و پایش مجاری عرضه، بهصورت مستمر مانیتورینگ انجام میگیرد.
وی با اشاره به بازدیدهای دورهای از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی افزود: در شش ماهه نخست سال، ۲۶۵ مورد بازدید کنترل کیفی از ۱۰۴ جایگاه استان انجام شده و بیش از ۴۷۸۰ نمونه فرآورده از نظر کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین از ۲۵ جایگاه نفتگاز نیز ۲۲۰ بازدید مجزا صورت گرفته است.
عابدانی به اهمیت آموزش نیروهای فعال در حوزه حملونقل فرآوردههای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد رانندگان نفتکشهای فعال در استان موفق به دریافت گواهینامه حمل مواد خطرناک از سازمان فنی و حرفهای شدهاند و فعالیت رانندگانی که فاقد این گواهینامه بودند، تا زمان دریافت آن متوقف شده است.
عابدانی گفت: خوشبختانه طی سال جاری تنها دو مورد واژگونی نفتکش گزارش شده که با توجه به حجم بالای تردد، رقم ناچیزی است.
وی با اشاره به حجم تردد روزانه ناوگان حمل سوخت اظهار کرد: روزانه حدود ۱۰۰ دستگاه نفتکش برای تأمین سوخت از مبادی اصلی به انبارهای استان و حدود ۱۸۰ تردد نیز برای توزیع فرآورده در سطح استان انجام میشود.
نظر شما