برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ برتر والیبال مردان طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ۲۸ مهرماه سال جاری تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود و در بخش بانوان هم مسابقات لیگ از ۱۴ مهرماه تا ۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

البته پیش از این فدراسیون والیبال اعلام کرده بود مسابقات لیگ برتر والیبال مردان از ۲۳ مهرماه با حضور ۱۴ تیم آغاز شود و تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه پیدا کند تا در نهایت قهرمان جدید لیگ برتر مشخص شود. اما با توجه به دستورالعمل فدراسیون جهانی مبنی بر اینکه تمامی لیگ‌های باشگاهی باید از تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر) آغاز شوند در نهایت فدراسیون والیبال مجبور شد تا زمان برگزاری مسابقات لیگ را به تعویق بیاندازد.

به این ترتیب مسابقات لیگ برتر والیبال از ۲۸ مهرماه آغاز خواهد شد. برای اطلاع از برنامه دور رفت مسابقات لیگ اینجا کلیک کنید.