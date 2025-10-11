ملی پوشان المپیکی والیبال ساحلی ناشنوا چه برنامه تمرینی در قشم دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوایان که در قالب دو تیم «الف» و «ب» در بازی های المپیک ناشنوایان شرکت خواهند داشت، این روزها در منطقه آزاد قشم پیگیر تمرینات آماده سازی خود هستند. این اردو که از ۱۴ مهر با حضور حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) آغاز شده، تا ۲۸ مهر پیگیری خواهد شد.

فریدون الهامی سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان در مورد این اردو و برنامه های تمرینی موردنظر برای پیگیری در آن گفت: این هفتمین مرحله اردوی آماده سازی است که در برنامه قرار داده ایم و نسبت به اردوهای قبل زمان بیشتری را به آن اختصاص داده ایم چراکه به زمان بازی های المپیک نزدیک تر شده ایم و لازم است ملی پوشان را بیشتر زیر نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: در منطقه آزاد قشم، ارتفاع از سطح دریا صفر است یعنی از این حیث شرایطی مشابه محل برگزاری بازی های المپیک در توکیو دارد. به همین دلیل و به قصد شبیه سازی این منطقه را برای تمرینات مان انتخاب کردیم که خوشبختانه از شرایط تمرینی خوبی هم برخوردار است. زمین ساحلی قشم ماسه خیلی خوبی برای تمرین دارد و شرایط هم به گونه ای است که امکان تمرین در تمام روز وجود دارد طوریکه از حیث نور، بعد از غروب خورشید هم می توانیم تمرین داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی تاکید کرد: تمرینات هوازی بخش مهمی از تمرینات مان در قشم را به خود اختصاص می دهد ضمن اینکه از تمرینات تکنیکی و تاکتیکی هم غافل نیستیم. البته در اردوهای قبل از این حیث رشد خوبی داشتیم. در راستای اردوهای قبل، اصلاح تکنیک و برنامه ریزی تاکتیکی در برنامه تمرینی این اردو قرار گرفته است.

به گفته الهامی قرار است ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوا طی مدت زمان تمرین در منطقه آزاد قشم، دیدار تدارکاتی هم داشته باشند. وی در این زمینه گفت: باید بازیکنان در قالب بازی محک بخورند به همین دلیل هماهنگی هایی انجام شده تا بازیکنانی از بندرعباس به قشم بیایند و برگزارکننده چند دیدار تدارکاتی با ملی پوشان‌مان باشند.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی با بیان اینکه بعد از این اردو شاگردانش دو مرحله اردوی دیگر تا زمان اعزام به بازی های المپیک خواهند داشت، گفت: اردوی آخر که متصل به اعزام است، در تهران برگزار می شود. اردوی ماقبل از آن اما در یکی از شهرهای شمالی کشور پیگیری خواهد شد، شهری که از حیث شرایط جوی مشابه توکیو باشد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.