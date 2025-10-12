گوشت گوساله تنظیم بازاری کیلویی ۸۰۹ هزار تومان عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت ایران از آغاز عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و گفت: در حال حاضر گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلوگرم ۸۰۹ هزار تومان و ران و دست گوساله با قیمت ۹۰۹ هزار تومان در این فروشگاهها توزیع میشود.
وی بیان کرد: از هفته آینده گوشت گوسفندی نیز در این طرح عرضه خواهد شد. روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گرم از پاکستان وارد کشور میشود که با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
به گفته دبیر انجمن صنعت گوشت، هدف از اجرای این طرح، شکستن قیمت بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ گوشت قرمز در ماه رمضان است.
