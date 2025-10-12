  1. سیاست
دولتی‌ها به بازار بروند و ببینند قیمت‌ها سر به فلک کشیده است

نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی گفت: آقایان دولت یک دور در بازار بزنند و ببینند که قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات سر به فلک کشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی موسوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حقوق و مزایای نیروهای مسلح باید ترمیم شود. درست نیست که نیروی پدافند هوا فضای ما پای لانچر موشک به شهادت برسد، اما یک عده در بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های مرفه، تشویق شرایط جنگی دریافت کنند.

وی در ادامه، گفت: باید یک بار برای همیشه تکلیف پرونده کرسنت مشخص شود، چرا که هفته گذشته بابت غرامت ۲.۵ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی، دوباره اموال ایران مصادره شد. تا کی مردم قرار است تاوان خیانت‌ها را دهند؟

نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها، گفت: آقایان دولت یک دور در بازار بزنند و ببینند که قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات سر به فلک کشیده است.

