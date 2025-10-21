کاهش سود عرضه گوشت برای حفظ بازار

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت گوشت قرمز در بازار کالاهای اساسی به دلیل کاهش نهادههای دامی و عرضه دامها برای کشتار مناسب نیست و گوشت با قیمت بالا در حال خرید و فروش است.
برخی از فعالان این بازار دلیل گرانی بخشی از بازار گوشت را مربوط به هزینه بسته بندی آن دانستند که در ادامه با ورود وزارت جهاد کشاورزی هزینهها در حال کاهش است.
مسعود رسولی، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در خصوص این موضوع به خبرنگار مهر گفت: نرخ بسته بندی مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز تغییر نکرده است.
وی افزود: دلیل کاهش قیمت گوشت وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای به حل برخی مشکلات در بخش واردات گوشت بر میگردد.
وی ادامه داد: در جلساتی که واردکنندگان با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی داشتند، برخی مشکلات از جمله تأمین ارز مورد نیاز پیگیری و رفع شد.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران همچنین یادآور شد: طی مذاکراتی که بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای انجام شد فروشگاه داران سود خود را از ۸ درصد به ۳ درصد کاهش دادند. به این ترتیب در نهایت موفق شدیم نرخ گوشت بسته بندی را تا حدود ۱۰۰ هزار تومان برای مصرف کننده کاهش دهیم.
این مسئول صنفی درباره نرخ مصوب بسته بندی فرآوردههای پروتئینی اظهار کرد: بر اساس آنالیز قیمت بسته بندی و طی توافقی که با سازمان حمایت داشتیم قرار شد در هر کیلو گرم مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز ۳۵ هزار تومان هزینه بسته بندی باشد اما در نهایت فعالان این حوزه برای حفظ بازار خود این مبلغ را تا هر کیلو گرم ۲۵ هزار تومان کاهش دادند.
نظر شما