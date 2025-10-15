  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

ورود روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز وارداتی به بازار

ورود روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز وارداتی به بازار

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از توزیع گسترده گوشت وارداتی برای کنترل قیمت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رسولی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت گوشت پس از حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، روزانه ۲۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفند وارداتی با ارز مبادله‌ای وارد کشور و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این طرح در استان‌های تهران و البرز در حال اجراست و به‌زودی در فروشگاه‌های سراسر کشور گسترش می‌یابد.

رسولی با اشاره به موافقت وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت‌ها گفت: قیمت مغز ران و مخلوط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ۷۹۵ هزار تومان به ۷۱۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. وی تأکید کرد: با همکاری شرکت‌های بسته‌بندی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این نرخ تثبیت می‌شود.

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه گوشت وارداتی در سه مرحله کشتار، واردات و توزیع از نظر بهداشتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی قرار دارد، افزود: برچسب‌های روی محصولات اطلاعات مربوط به تاریخ توزیع و مصرف را در اختیار خریداران قرار می‌دهد.

رسولی تصریح کرد: عرضه این گوشت‌ها توسط بخش خصوصی و انجمن انجام می‌شود و دولت در تأمین آن نقشی ندارد. وی در پایان با اشاره به کمبود نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در تأمین خوراک دام و طیور موجب فشار بر دامداران شده که انتظار می‌رود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی رفع شود.

کد خبر 6622810
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها