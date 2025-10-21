به گزارش خبرنگار مهر، انجمن بستهبندی گوشت قرمز چندی پیش نرخ اولیه هر کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی تنظیم بازاری را حدود ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده است که این موضوع تعجب همگان را به همراه داشت به طوری که به یک باره قیمت گوشت قرمز تنظیم بازار از ۳۱۵ هزار تومان به قیمت ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد و سه برابر افزایش قیمت داشت
این نرخ، حتی از نرخ گوشتهای غیر تنظیم بازاری داخلی گرانتر بود و با واقعیت بازار همخوانی نداشت. با ورود و اعتراض وزارت جهاد کشاورزی، قیمت این محصول تغییر و نرخ مصرف کننده بهصورت «گوشت گوساله مخلوط» ۶۹۵ هزار تومان تعیین شد.
این در حالی است که گوشت قرمز گرم وارداتی بدون استخوان و چربی با ارز مبادلهای، کیلویی ۵۹۸ هزار تومان تمام میشود اما با اختلافی حدود ۳۰۰ هزار تومان، به قیمت ۹۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده رسیده است که این گران فروشی اجحاف در حق مصرف کننده است.
رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در این خصوص گفت، واردات و عرضه گوشت قرمز گرم گوساله بدون چربی و استخوان با قیمت مصوب ۵۹۸ هزار تومان از کشورهای برزیل و پاکستان انجام میشود.
بر اساس اطلاعات دریافتی گوشت گوساله مخلوط را میتوان حتی ۱۰۰ هزار تومان ارزانتر نیز به دست مصرفکننده رساند. ۴ درصد از مبلغ فروش به فروشگاههای زنجیرهای و درصدی نیز به انجمن بستهبندی اختصاص مییابد تا این گوشت در اختیار شرکتهای بستهبندی قرار گیرد؛ بنابراین گزارش قیمتگذاری گوشت باید توسط دستگاههای نظارتی و مسئول مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود تا از هرجومرج قیمتی در بازار جلوگیری شود.
در صورتی که قیمت گوشتهای تنظیم بازاری متناسب با قدرت خرید مردم و کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد، اقشار بیشتری از جامعه توان خرید این محصول پروتئینی را خواهند داشت.
