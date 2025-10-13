به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الیوم»، در حالی که رژیم صهیونیستی با تهدید و ارعاب تلاش می‌کند مانع برگزاری جشن‌های مردمی شود، خانواده‌های فلسطینی در کرانه باختری خود را برای استقبال از فرزندان اسیر و قهرمانشان که قرار است امروز آزاد شوند، آماده می‌کنند.

منابع محلی گزارش دادند که با وجود محاصره و فشارهای امنیتی رژیم اشغالگر، موجی از شادی، تکبیر و پرچم‌های فلسطین در شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری به اهتزاز درآمده است.

در همین حال، نهادهای مدنی و تیم‌های پزشکی فلسطین در میدان فرهنگی قصر شهر رام‌الله آماده استقبال از این آزادگان سرافراز هستند تا نخستین لحظه‌های بازگشت آنان به آغوش ملت فلسطین را گرامی بدارند.

شهرهای کرانه باختری از ساعاتی پیش صحنه شور مردمی و فریاد آزادی است؛ مردمی که با وجود تهدیدات اشغالگران، جشن پیروزی و مقاومت را برپا کرده‌اند.