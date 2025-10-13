به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری گزارش دادند که آخرین اقدامات برای آزاد سازی بیش از ۲ هزار اسیر فلسطینی در مرحله نخست توافق تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که اتوبوس‌هایی که قرار است اسرای فلسطینی را منتقل کنند وارد زندان عوفر شده‌اند.

لازم به ذکر است که به زودی نخستین مرحله از تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس آغاز می‌شود. خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که اتوبوس‌های فلسطینی که قرار است اسرا را با خود حمل کنند از غزه به سمت گذرگاه کرم ابوسالم حرکت کرده‌اند.