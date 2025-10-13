  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۴

رسانه‌های عبری: آخرین اقدامات برای تبادل صدها اسیر فلسطینی انجام شد

رسانه‌های عبری: آخرین اقدامات برای تبادل صدها اسیر فلسطینی انجام شد

رسانه‌های عبری از تکمیل اقدامات لازم برای آزاد سازی صدها اسیر فلسطینی در چارچوب توافق تبادل اسرا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری گزارش دادند که آخرین اقدامات برای آزاد سازی بیش از ۲ هزار اسیر فلسطینی در مرحله نخست توافق تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

این رسانه‌ها اضافه کردند که اتوبوس‌هایی که قرار است اسرای فلسطینی را منتقل کنند وارد زندان عوفر شده‌اند.

لازم به ذکر است که به زودی نخستین مرحله از تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس آغاز می‌شود. خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که اتوبوس‌های فلسطینی که قرار است اسرا را با خود حمل کنند از غزه به سمت گذرگاه کرم ابوسالم حرکت کرده‌اند.

کد خبر 6620385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها