ساعت آزادی اسیران صهیونیست مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های عبری‌زبان گزارش دادند که برآوردها حاکی از آن است که روند آزادی اسیران از ساعت هشت صبح دوشنبه آغاز خواهد شد.

به گفته این منابع، هماهنگی‌های فنی و امنیتی لازم برای اجرای مرحله نخست تبادل اسرا در حال انجام است.

این درحالی است که یک مقام عالی رتبه جنبش حماس ساعاتی پیش تاکید کرد: یک هیئت از مقاومت امشب با صلیب سرخ ملاقات خواهد کرد تا ساز و کار آزادی اسرای صهیونیست را تعیین کند که قرار است در ۳ محور مختلف در نوار غزه انجام شود.

از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که موانع پیچیده‌ای باعث شده همچنان لیست اسرایی که قرار است در توافق تبادل آزاد شوند که شامل اسرای غزه، زنان و کودکان هستند به طور رسمی اعلام نشود.

این نهاد فلسطینی بیان کرد: ما به انجام تلاش‌های شبانه روزی برای عبور از این موانع و تکمیل اقدامات لازم در این خصوص تاکید می‌کنیم تا اسامی اسرا را اعلام کرده و تمام جزئیات مربوط به این توافق به محض پایان رایزنی‌ها و قطعی شدن لیست نهایی تا آخرین اسم را رسانه‌ای خواهیم کرد.