مقام ارشد حماس: مهار جنون نتانیاهو نیازمند فشار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «غازی حمد» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد که برای مهار اقدامات و سیاست‌های «جنون‌آمیز» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، باید فشارهای جدی بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای عربی، بر این رژیم اعمال شود.

وی با اشاره به رفتار فریبکارانه رژیم صهیونیستی گفت: اشغالگران با فهرست اسرا بازی می‌کنند و حتی طرف آمریکایی را نیز گمراه می‌سازند. با این حال، ما تماس‌ها و گفت‌وگوها با کشورهای میانجی را برای پیشبرد روند توافق ادامه می‌دهیم و خواستار نظارت دقیق بر اقدامات رژیم اشغالگر هستیم.

این مقام حماس تأکید کرد: تمام اقدامات لازم برای تحویل اسیران اسرائیلی از سوی ما انجام شده، اما اشغالگران از همکاری در این زمینه سر باز می‌زنند. ما نیز همه تحولات را به‌صورت لحظه‌ای به اطلاع میانجی‌ها می‌رسانیم تا مشخص شود چه طرفی در مسیر توافق مانع‌تراشی می‌کند.

حمد افزود: در حال حاضر، تلاش‌های ما بر توقف کامل جنگ، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر، تبادل اسرا و تسهیل ورود کمک‌های انسانی به غزه متمرکز است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حماس در حال گفت‌وگو با دیگر گروه‌های مقاومت برای اتخاذ موضعی واحد درباره مراحل بعدی توافق است و طی ساعت‌های آینده روشن خواهد شد که رژیم صهیونیستی تا چه حد به تعهدات خود پایبند است و واکنش ما چگونه خواهد بود.