بازآفرینی شخصیت امیرالمومنین(ع) محور مسابقه ملی داستان نویسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بین المللی غدیر به مناسبت ایام الله میلاد حضرت جوادالائمه (ع) تا میلاد امیرالمومنین (ع) مسابقه ملی داستان نویسی میلاد نور را برگزار می‌کند.

این مسابقه ملی با هدف گسترش ادبیات داستانی پیرامون شخصیت و فضائل امیرالمومنین (ع) و آموزه‌های علوی در ایام الله میلاد نور و ولادت مولی متقیان امیرالمومنین (ع) در دو بخش داستان کوتاه و داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک) و در محورهای بازنمایی، بازگویی، بازآفرینی شخصیت و سیره زندگی امیرالمومنین امام علی (ع)، نمایش تأثیر وجوه شخصیت امیرالمومنین امام علی (ع) در زیست اهل بیت (ع)، اصحاب آن حضرت و معاصران و آفرینش ابعاد و نحوه آشنایی و الفت با زندگی امیرالمومنین امام علی (ع) در نظر اندیشمندان برگزار می‌شود.

روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر ضمن اعلام عدم محدودیت سنی برای ارسال آثار و شرکت در این مسابقه ملی تاکید کرد که از چهارده نفر اول برگزیده مسابقه ملی داستان نویسی میلاد نور با اهدا جوایز نقدی و هدایای ارزشمند معنوی به همراه لوح تقدیر و از سایر برگزیدگان نیز با هدایای ویژه فرهنگی در روز میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام تقدیر به عمل خواهد آمد.

مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آذرماه می‌باشد و علاقه مندان جهت دریافت شرایط مسابقه و حضور در آن به وب سایت بنیاد بین المللی غدیر مراجعه نمایند.