به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسفی از همه دلسوزان و رهروان صادق اهل‌بیت عصمت و طهارت خواست با تمامی توان و ظرفیت خود به خدمت تبیین و ترویج و تبلیغ آموزه‌های امیرالمومنین علی (ع) بیایند و برای تحقق امر تبلیغ و ترویج اندیشهٔ والای ولایت و امامت تلاش کنند.

وی اظهار داشت: ما برای تحقق گام دوم انقلاب نیاز به تحول و ابتکار عمل در حوزه‌های دینی و فرهنگی در کشور و بلکه در جهان داریم تا بتوانیم این الگوهای الهی و انسانی را به نحو احسن به مردم دنیا معرفی و بشناسانیم.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان زنجان گفت: باید با تمام توان به دنبال جاری و ساری نمودن سیرهٔ این ستارگان امامت و ولایت در زندگی روزمره خود و جامعه خود باشیم و این امور را در ارکان اجرایی حکومتی کشور عملی نماییم و انجام این مهم مستلزم عزمی جدی، هماهنگ و تخصصی است.

یوسفی رسیدگی و دستگیری از درماندگان و نیازمندان استان در قالب طرح احسان علوی با نام مبارک امیر مومنان (ع)؛ تشکیل ستادهای شهرستانی استان جهت ترویج فرهنگ علوی و گرامیداشت ایام میلاد نور و برگزاری و تشکیل کارگاه‌های آموزشی غدیرشناسی در بستر فضای مجازی را از برنامه میلاد نور عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز زنجان و دانشگاه‌ها در برگزاری و پخش جلسات تفسیر نهج البلاغه، علی الخصول با محوریت آیت الله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان؛ تولید و انتشار گسترده محتوا تخصصی علوی در بستر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای تأمین نیاز فضای مجازی استان با ساخت کلیپ، پوستر، پادکست، عکس نوشته، متن نگاری و سایر محصولات فرهنگی ترویجی علوی در استان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای میلاد نور در زنجان است.

وی در ادامه از برگزاری جشن‌های علوی با رعایت کامل دستورات بهداشتی در ۴۰ نقطه از خیابان‌ها و محلات شهر زنجان با هماهنگی بنیاد غدیر استان و همراهی مساجد و تکایا، هیئات مذهبی شاخص و گروه‌های مردمی فعال خبر داد و گفت: تهیه ۴۰ هزار بسته فرهنگی و صلواتی با مشارکت مؤثر حسینیه اعظم زنجان و توزیع در سطح شهر زنجان، تهیه ۵ هزار بسته هدایای فرهنگی مناسب برای کودکان برای آشنایی کودکان با معارف علوی، برگزاری مسابقه نقاشی کودکان در سطح استان؛ برگزاری برنامه‌های معرفتی با همکاری صدا وسیمای استان و تولید ۱۰ برنامه ترکیبی رادیویی و تلویزیونی با محتوای سخنرانی، مولودی خوانی و اجرای گروه‌های سرود و برگزاری مسابقه پیامکی در هر برنامه در این ایام برگزار می‌شود.

یوسفی برگزاری برنامه مشترک باکمیته امداد و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصار المهدی استان در راستای محرومیت زدایی بخصوص الخصوص در جهت تقویت طرح محسنین ویژه ایتام، تشکیل اجتماعات تبیینی علوی دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از سادات محلات در سطح استان با محوریت دبیرخانه کنگره بزرگداشت ۳۵۳۵ شهید استان زنجان و راه اندازی پویش پرچم، با محوریت بنیاد غدیر استان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و آذین بندی و چراغانی معابر و محلات و مساجد استان و برگزاری مسابقات فرهنگی مجازی را برخی از برنامه‌های این ایام در استان زنجان عنوان کرد.