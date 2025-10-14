  1. جامعه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۷

۳ اقدام کلیدی برای حضور موثر ایران در نمایشگاه‌های گردشگری خارجی

یک کارشناس گردشگری با اشاره به نقش نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی برند ملی کشورها، حضور ایران در این رویدادها را فرصتی برای بازتعریف تصویر گردشگری در جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

احمد مطیعی، استاد دانشگاه و کارشناس پیشکسوت گردشگری و دفاتر مسافرتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی گفت: نمایشگاه‌های جهانی گردشگری مهم‌ترین بستر تعامل میان کشورها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و سرمایه‌گذاری هستند و برای ایران، حضور در این رویدادها فرصتی برای تقویت دیپلماسی گردشگری و ارتقای جایگاه کشور در بازار جهانی سفر است.

وی با اشاره به گستردگی این رویدادها گفت: سالانه بیش از ۱۲۰ نمایشگاه تخصصی گردشگری در جهان برگزار می‌شود که حدود ۲۰ نمایشگاه از جمله ITB برلین، WTM لندن، ATM دوبی، FITUR مادرید و MITT مسکو از اهمیت بین‌المللی برخوردارند. این نمایشگاه‌ها معمولاً با مشارکت ۵۰ تا ۱۸۰ کشور و حضور هزاران فعال حرفه‌ای گردشگری برگزار می‌شوند.

به گفته این کارشناس، کشورها از طریق پاویون ملی در این رویدادها شرکت می‌کنند و در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز حضور فعالی دارند. طراحی هویت بصری، ارائه محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی و برگزاری نشست‌های همکاری از جمله محورهای اصلی حضور کشورها در این نمایشگاه‌هاست.

وی با اشاره به تجربه ایران در سال‌های اخیر گفت: ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی برلین، مادرید، دوبی و مسکو شرکت داشته و توانسته در معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی خود موفق عمل کند، هرچند هنوز ضعف‌هایی در هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی و طراحی غرفه‌های ملی وجود دارد.

این کارشناس با تأکید بر ضرورت استمرار و انسجام در سیاست حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی افزود: در شرایطی که کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و ترکیه با سرمایه‌گذاری گسترده در حال معرفی برند ملی گردشگری خود هستند، غیبت ایران در این رویدادها به‌منزله عقب‌ماندن از رقابت جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: ایران با بیش از ۲۸ اثر ثبت‌شده جهانی در فهرست یونسکو، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی، می‌تواند سهم بیشتری از بازار منطقه‌ای و جهانی به‌دست آورد، مشروط بر آن‌که حضورش در این نمایشگاه‌ها هدفمند و مبتنی بر روایت واحدی از برند ملی باشد.

این کارشناس افزود: برای اینکه حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری نتیجه‌محور باشد، باید سه اقدام کلیدی به‌صورت هم‌زمان انجام شود. اول طراحی هویت و شعار ملی گردشگری ایران است؛ به این معنا که همه بخش‌های فعال در صنعت گردشگری از سازمان‌ها تا بخش خصوصی باید با یک پیام و تصویر واحد از ایران شرکت کنند. این شعار می‌تواند بیانگر میراث فرهنگی، مهمان‌نوازی و تمدن کهن ایرانی باشد تا ذهنیت واحدی در مخاطبان جهانی ایجاد کند.

وی افزود: گام دوم، تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون همکاری آژانس‌ها، هتل‌داران، شرکت‌های گردشگری، خطوط هوایی و نهادهای دولتی، حضور در نمایشگاه‌ها پراکنده و کم‌اثر خواهد بود. به‌همین دلیل، تشکیل کارگروه ملی نمایشگاه‌های گردشگری برای برنامه‌ریزی مشترک و حضور منسجم، از ضروریات است.

مطیعی بیان کرد: گام سوم، تداوم ارتباطات پس از پایان نمایشگاه‌ها است. بسیاری از کشورها بلافاصله پس از هر نمایشگاه، از طریق رسانه‌های بین‌المللی، پلتفرم‌های دیجیتال، ایمیل مارکتینگ و دعوت از خبرنگاران و تور اپراتورهای خارجی، روند معرفی خود را ادامه می‌دهند.

ایران نیز باید با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی، فضای مجازی و همکاری سفارتخانه‌ها، ارتباط خود را با بازارهای هدف حفظ و تقویت کند تا حضورش در نمایشگاه‌ها به نتایج ملموس اقتصادی و گردشگری منجر شود.

فاطمه کریمی

