احمد مطیعی، استاد دانشگاه و کارشناس پیشکسوت گردشگری و دفاتر مسافرتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور ایران در نمایشگاههای خارجی گفت: نمایشگاههای جهانی گردشگری مهمترین بستر تعامل میان کشورها برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و سرمایهگذاری هستند و برای ایران، حضور در این رویدادها فرصتی برای تقویت دیپلماسی گردشگری و ارتقای جایگاه کشور در بازار جهانی سفر است.
وی با اشاره به گستردگی این رویدادها گفت: سالانه بیش از ۱۲۰ نمایشگاه تخصصی گردشگری در جهان برگزار میشود که حدود ۲۰ نمایشگاه از جمله ITB برلین، WTM لندن، ATM دوبی، FITUR مادرید و MITT مسکو از اهمیت بینالمللی برخوردارند. این نمایشگاهها معمولاً با مشارکت ۵۰ تا ۱۸۰ کشور و حضور هزاران فعال حرفهای گردشگری برگزار میشوند.
به گفته این کارشناس، کشورها از طریق پاویون ملی در این رویدادها شرکت میکنند و در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی، هتلها و آژانسهای مسافرتی نیز حضور فعالی دارند. طراحی هویت بصری، ارائه محصولات فرهنگی و صنایعدستی و برگزاری نشستهای همکاری از جمله محورهای اصلی حضور کشورها در این نمایشگاههاست.
وی با اشاره به تجربه ایران در سالهای اخیر گفت: ایران در نمایشگاههای بینالمللی برلین، مادرید، دوبی و مسکو شرکت داشته و توانسته در معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی خود موفق عمل کند، هرچند هنوز ضعفهایی در هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی و طراحی غرفههای ملی وجود دارد.
این کارشناس با تأکید بر ضرورت استمرار و انسجام در سیاست حضور ایران در نمایشگاههای خارجی افزود: در شرایطی که کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و ترکیه با سرمایهگذاری گسترده در حال معرفی برند ملی گردشگری خود هستند، غیبت ایران در این رویدادها بهمنزله عقبماندن از رقابت جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: ایران با بیش از ۲۸ اثر ثبتشده جهانی در فهرست یونسکو، تنوع اقلیمی و ظرفیتهای گردشگری فرهنگی و مذهبی، میتواند سهم بیشتری از بازار منطقهای و جهانی بهدست آورد، مشروط بر آنکه حضورش در این نمایشگاهها هدفمند و مبتنی بر روایت واحدی از برند ملی باشد.
این کارشناس افزود: برای اینکه حضور ایران در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری نتیجهمحور باشد، باید سه اقدام کلیدی بهصورت همزمان انجام شود. اول طراحی هویت و شعار ملی گردشگری ایران است؛ به این معنا که همه بخشهای فعال در صنعت گردشگری از سازمانها تا بخش خصوصی باید با یک پیام و تصویر واحد از ایران شرکت کنند. این شعار میتواند بیانگر میراث فرهنگی، مهماننوازی و تمدن کهن ایرانی باشد تا ذهنیت واحدی در مخاطبان جهانی ایجاد کند.
وی افزود: گام دوم، تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که بدون همکاری آژانسها، هتلداران، شرکتهای گردشگری، خطوط هوایی و نهادهای دولتی، حضور در نمایشگاهها پراکنده و کماثر خواهد بود. بههمین دلیل، تشکیل کارگروه ملی نمایشگاههای گردشگری برای برنامهریزی مشترک و حضور منسجم، از ضروریات است.
مطیعی بیان کرد: گام سوم، تداوم ارتباطات پس از پایان نمایشگاهها است. بسیاری از کشورها بلافاصله پس از هر نمایشگاه، از طریق رسانههای بینالمللی، پلتفرمهای دیجیتال، ایمیل مارکتینگ و دعوت از خبرنگاران و تور اپراتورهای خارجی، روند معرفی خود را ادامه میدهند.
ایران نیز باید با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی، فضای مجازی و همکاری سفارتخانهها، ارتباط خود را با بازارهای هدف حفظ و تقویت کند تا حضورش در نمایشگاهها به نتایج ملموس اقتصادی و گردشگری منجر شود.
