معرفی جاذبه های گردشگری استان در نمایشگاه بین المللی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری استان به شمار می رود.

وی با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸، هدف از شرکت در این نمایشگاه را شناساندن توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری استان به سایر کشورهای جهان عنوان و تأکید کرد: حضور در این نمایشگاه بستر مناسبی برای آشنایی کشورهای دیگر با جاذبه های تاریخی و گردشگری استان محسوب می شود و به همین منظور باید از این فرصت، به بهترین نحو استفاده کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: جاذبه های گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در قالب اقلام فرهنگی و تبلیغاتی چند زبانه در اختیار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری و مشارکت شهرداری تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، و نمایندگانی از بخش خصوصی در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد.

گفتنی است نهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ۲۷ تا ۳۰ بهمن سال جاری با حضور کشورهای یونان، روسیه، آذربایجان، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، تایلند، کره جنوبی، سوریه، عراق، تونس، مالزی، قبرس، ایتالیا، امارات متحده عربی و اوگاندا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا خواهد شد.