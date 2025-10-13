پیشرفت ۶۲ درصدی طرح بهسازی دیوار حفاظتی گورزین قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی با اشاره به تکمیل طرح ایمن‌سازی و بهسازی دیوار ساحلی اسکله گورزین قشم اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش ایمنی و کاهش خطرات برای گردشگران دریایی و در راستای ایفای نقش اجتماعی سازمان بنادر برای حمایت از گردشگری امن و پایدار در جنوب کشور درحال انجام است.

وی ادامه داد: روند اجرای قرارداد اجرای عملیات بهسازی بهمن‌ماه ۱۴۰۳ منعقد شد و با توجه به محدودیت‌های نوروزی، عملیات اجرایی آن از پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا نیمه مهرماه ۱۴۰۴، میزان پیشرفت برنامه‌ای طرح حدود ۹۵ درصد و پیشرفت واقعی نیز نزدیک به ۶۲ درصد گزارش شده است.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص نتایج و اهمیت طرح ایمن‌سازی اسکله گورزین نیز گفت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی اسکله، موجب رونق گردشگری و اشتغال بومیان منطقه در جزیره قشم خواهد شد.

به گفته کمالی؛ با اصلاح و ترمیم دیواره سنگی اسکله گورزین، خطرات ناشی از فرسودگی سازه و آسیب‌های احتمالی برای مسافران دریایی نیز برطرف می‌شود.

وی گفت: طرح یادشده دارای بخش‌های مختلف اصلاح دیواره اصلی در بخش جنوبی به طول ۷۸ متر، برچیدن و اصلاح سایبان به ابعاد ۶۰×۶ متر برچیدن و اصلاح زیرسازی کف‌پوش بتنی به ابعاد ۷۸×۶ متر و ترمیم فونداسیون نیز شامل دو پست اسکله شناور است.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: طرح بهسازی دیوار حفاظتی گورزین نماد توجه سازمان بنادر به توسعه پایدار گردشگری در سواحل جنوبی کشور است؛ اقدامی که با تقویت زیرساخت‌های ایمنی، از خطرات محیطی می‌کاهد و افق تازه‌ای برای معیشت و آرامش ساحل‌نشینان قشم می‌گشاید.