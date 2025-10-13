  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

پیگیری اردوی المپیکی تیم ملی جودو ناشنوایان با کاهش اردونشینان

تیم ملی جودو ناشنوایان که تا کنون ۶ مرحله اردو برای شرکت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ پشت سر گذاشته است از امروز با ۷ ورزشکار وارد هفتمین مرحله اردوی المپیکی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، محمدرضا لوئی مقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان برای تشکیل هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیمش، ۲ ورزشکار (محمد رسول صالحی و مهرداد صیدی) را از جمع اردونشینان اردوی قبل کنار گذاشته است.

بر این اساس، دور جدید تمرینات تیم ملی جودو ناشنوایان با حضور ۷ ورزشکار آغاز می‌شود. اسامی این اردونشینان به این شرح است:

* امیر محمد دفتری (استان تهران)
* علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)
* مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)
* علی شیخ (استان خراسان رضوی)
* فرید عساکره (استان خوزستان)
* مسعود رستگار (استان کرمانشاه)
* حسین الله کرمی (استان مرکزی)

این جودوکاران امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان می‌شوند تا از روز سه شنبه تمرینات‌شان را آغاز کنند. محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) در کنار محمدرضا لوئی مقدم تا ۶ آبان تمرینات پیگیر تمرینات جودوکاران ناشنوا خواهند بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6620630
فریبا جلیل خانی

