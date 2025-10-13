به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، دیدار مصطفی نکو لعل آزاد رئیس فدارسیون با حسین خوش اقبال فرماندار تهران امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در محل فرمانداری تهران انجام شد.

درجریان این دیدار که علیرضا بسیح دبیر فدراسیون و سید رامین موذنی رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، گزارشی از شرایط ورزش ناشنوایان، عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی و کاروان اعزامی به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن ارائه شده و دغدغه و مشکلات مربوط به ورزشکاران ناشنوا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نکو لعل آزاد در مورد این نشست گفت: برگزاری مراسم بدرقه برای کاروان ایران در المپیک ناشنوایان یکی از محورهای مورد بحث بود. در این زمینه فرماندار تهران قول مساعد برای همکاری و پیگیری موضوع را دادند.

وی با تاکید بر اینکه دکتر محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، حامی ورزش ناشنوایان است، خاطرنشان کرد: ایشان زمانی که در استان آذربایجان غربی فعالیت داشتند، مجموعه‌ای ویژه برای ورزش ناشنوایان ساختند. قطعاً با همراهی ایشان و حمایت‌هایی که می‌توانند داشته باشند، ورزش ناشنوایان شکوفا خواهد شد.

نکولعل آزاد ادامه داد: مقرر شد تا از طرف فدراسیون مکاتبه‌ای با استانداری برای برگزاری مراسم بدرقه صورت بگیرد و در این زمینه فرماندار تهران هم حمایت و پیگیری‌های لازم را خواهند داشت.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با یادآوری اینکه بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر در ژاپن برگزار می‌شود، تصریح کرد: چند روز پیش از اعزام کاروان باید مراسم بدرقه برگزار شود. امیدواریم با کمک فرمانداری و استانداری تهران بتوانیم مراسمی در خور شان برای قهرمانان ناشنوا برگزار کنیم.