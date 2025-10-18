پیگیری اردوی المپیکی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با ۲۱ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، ۲۱ بازیکن اردونشین تیم ملی فوتبال ناشنوایان روز پنجشنبه (۲۴ مهر) در کمپ تیمهای ملی فدراسیون مستقر شدند و از روز گذشته (جمعه ۲۵ مهر) هفتمین مرحله تمرینات شأن را زیر نظر قادر تیموری و قادر دهقان، سرمربی و مربی تیم ملی آغاز کردند.
اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان به این شرح هستند:
* رضا جدیری هراب (آذربایجان شرقی)
* محمد قائدی (اصفهان)
* اسماعیل عربلو (اصفهان)
* شاهین فصیحی (اصفهان)
* علی قهرمانی (اردبیل)
* حسین مصباحی (تهران)
* مصطفی مرادی (تهران)
* مهدی کرمعلی (تهران)
* محسن فرضی کاکاوند (تهران)
* حسن دشت بزرگی (خوزستان)
* عبدالمهدی هاموری (خوزستان)
* سینا صابری کیان (خوزستان)
* علی زینلوند (قم)
* میلاد محمدی (کردستان)
* ابوالفضل مولایی (گیلان)
* ایمان محبی آبکنار (گیلان)
* امیررضا حسن زاده (گیلان)
* علی سلیمی (مازندران)
* امیرحسین اسماعیلی (مازندران)
* نورالدین سلیمانی (هرمزگان)
* محمدرضا گلپایگانی (همدان)
پژمان تقی بیک زاده (بدنساز)، امیررضا رجبی (مربی دروازه بان ها)، ابوالقاسم مسکینی (پشتیبانی) و وحید امین اکبری (سرپرست) دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ناشنوایان هستند.
این تیم که برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان آماده میشود تا ۲ آبان پیگیر هفتمین اردوی خود خواهد بود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
