پیگیری تمرینات جودوکاران ناشنوا برای حضور روی تاتامی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا لوئی مقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان ۹ اردونشین این تیم را به اردو فراخواند تا از امروز (شنبه ۵ مهر) ششمین مرحله تمرینات‌شان را برای شرکت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ آغاز کنند.



اسامی اردونشینان تیم ملی جودو ناشنوایان به این شرح است:

* امیر محمد دفتری (استان تهران)

* علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)

* مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)

* علی شیخ (استان خراسان رضوی)

*محمد رسول صالحی (استان خراسان رضوی)

* فرید عساکره (استان خوزستان)

* مهرداد صیدی (استان کرمانشاه)

* مسعود رستگار (استان کرمانشاه)

* حسین الله کرمی (استان مرکزی)



این ورزشکاران روز گذشته (جمعه ۴ مهر) وارد محل اردو در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان شدند و قرار است تا ۱۸ مهر پیگیر تمرینات شان باشند.



محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) برای نظارت بر تمرینات جودوکاران ناشنوا در کنار محمدرضا لوئی مقدم حضور خواهند داشت.



بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.