۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

پیگیری تمرینات جودوکاران ناشنوا برای حضور روی تاتامی المپیک

پیگیری تمرینات جودوکاران ناشنوا برای حضور روی تاتامی المپیک

جودوکاران ناشنوا که برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ آماده می‌شوند دور جدید تمرینات‌شان را برای حضور در این بازی‌ها آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا لوئی مقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان ۹ اردونشین این تیم را به اردو فراخواند تا از امروز (شنبه ۵ مهر) ششمین مرحله تمرینات‌شان را برای شرکت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ آغاز کنند.

اسامی اردونشینان تیم ملی جودو ناشنوایان به این شرح است:

* امیر محمد دفتری (استان تهران)
* علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)
* مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)
* علی شیخ (استان خراسان رضوی)
*محمد رسول صالحی (استان خراسان رضوی)
* فرید عساکره (استان خوزستان)
* مهرداد صیدی (استان کرمانشاه)
* مسعود رستگار (استان کرمانشاه)
* حسین الله کرمی (استان مرکزی)

این ورزشکاران روز گذشته (جمعه ۴ مهر) وارد محل اردو در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان شدند و قرار است تا ۱۸ مهر پیگیر تمرینات شان باشند.

محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) برای نظارت بر تمرینات جودوکاران ناشنوا در کنار محمدرضا لوئی مقدم حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

فریبا جلیل خانی

