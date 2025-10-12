کشف انبار احتکار کود شیمیایی و لاستیک در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیم‌های بازرسی مشترک مقابله با احتکار، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به کشف یک باب انبار نگهداری کودهای شیمیایی و لاستیک خودروهای سنگین در اطراف شهر بندرعباس شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: در جریان بازرسی از این انبار، مقدار ۸۷ تُن کودهای شیمیایی و ۴۹ حلقه لاستیک کامیون که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی و در طی ماه‌های متمادی از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.

وی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالاهای احتکارشده را بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال برآورد نمودند. به دنبال این کشف، پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

سردار جاویدان گفت: بر اساس حکم صادره از سوی رئیس کل سازمان تعزیراتی حکومتی، مقرر گردید کل محموله ۸۷ تنی کودهای شیمیایی و لاستیک با نرخ مصوب دولتی، در بازار مصرف توزیع شود وبرای این متخلفین سنگین‌ترین جرائم مالی و تعزیراتی پیش‌بینی و اعمال خواهد نمود.