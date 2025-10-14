به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح سراسری مقابله با احتکار کالا در استان و در تداوم رصد دقیق و عملیات مستمر علیه مصادیق بارز احتکار و اخلال در چرخه توزیع مایحتاج اساسی، اکیپ گشت مشترک نظارتی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی و سازمان صمت، در بازرسی از انبارهای نگهداری کالا در یکی از محلات شهر بندر عباس یک انبار احتکار روغن موتور را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

وی در ادامه بیان داشت: در بازرسی به عمل آمده از این انبار، مقدار ۲۶ هزار و ۵۰۰ لیتر انواع روغن موتور مخصوص خودروهای سنگین و سبک، که به شکلی سازمان‌یافته از چرخه مصرف خارج و دپو شده بود، کشف و ضبط گردید.

سردار علی اکبر جاویدان در ادامه تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالاهای احتکارشده را بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برآورد نمودند و به دنبال این کشف، پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و برای متخلفین جریمه‌های سنگین بازدانده اعمال و دستور توزیع روغن‌های احتکار شده در بازارمصرف صادر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تأکید کردند: پلیس و دستگاه قضائی تا تثبیت کامل نظم اقتصادی و خشکاندن ریشه‌های سوداگری و اخلال در نظام اقتصادی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و این برخورد قاطعانه، به عنوان هشداری جدی برای سایر متخلفان تلقی می‌شود.