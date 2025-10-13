سرهنگ شمسایی: بیش از ۴ تُن برنج احتکار شده در آستانه اشرفیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا شمسایی گفت: مبارزه با احتکار و قاچاق کالا یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی می باشدکه پلیس با هرگونه قانون شکنی و اخلال در بازار برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مواد غذایی داخل انبار یک واحد صنفی در این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در بازرسی از این مکان خبر داد و با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه متهم ۴۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ شمسایی در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.