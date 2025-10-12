به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هجدهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌ها توسط وزرا و تصویب تعدادی از آئین‌نامه‌های اجرایی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه، صدور مجوز مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سایبری» با موضوع تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مبارزه با جرایم خاص ارتکابی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به اشتراک گذاری ادله جرایم شدید به شکل الکترونیکی، مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین موضوع معافیت وزارت امور خارجه از اجرای مصوبات تعیین ساعات شروع و خاتمه کار نیز مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه عباس عراقچی، گزارشی از دعوت رسمی کشور مصر، برای شرکت رئیس جمهور کشورمان در اجلاس «شرم‌الشیخ» و پاسخ منفی جمهوری اسلامی ایران به این دعوت و سپس دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان، ارائه کرد.