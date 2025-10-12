  1. سیاست
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۰

عراقچی: با حمله کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم

وزیر امور خارجه درخصوص عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم الشیخ اظهار کرد: نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران از دعوت رئیس‌جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم‌الشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من، نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.

وی افزود: با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود، استقبال می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: فلسطینیان کاملاً محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران همواره نیرویی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسل‌کش اسرائیل، ایران به دنبال جنگ‌های بی‌پایان نیست، به‌ویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.

    IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      بی هوا ترامپ تحریم ترورکرد بی هوا درمصر انتقام این همه شهید تحریم گرفته شود ترامپ نابود شود
    IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      هدف اصلی غرب از مذاکرات مکرر و بی انتها...جلوگیری از ثبات تصمیم گیری و اقتصادی است...اگر مذاکرات نتیجه مثبت هم داشته باشد.بضرر کشور است.. چون بلاتکلیفی دایمی همه امور کشور را بی ثبات و پریشان میکند و عملا مذاکرات استکه ..فلج کننده اقتصاد و مخربتر از تحریمهاست.

