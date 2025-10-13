مشکل سیاست خارجی کشور در مقاطعی نداشتن شناخت کافی از دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، فواد ایزدی در نشست علمی «تحولات آمریکا و تأثیر آن بر تحولات منطقه» که ظهر دوشنبه در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امام خمینی (ره) را از سایر علما متمایز میکرد، ویژگیهای برجسته ایشان در حوزه علوم انسانی و اسلامی و اخلاقی بود چراکه امام دارای دو خصوصیت ویژه در قیاس با دیگر علما بودند؛ نخست اینکه شخصیتی بسیار سیاسی داشتند و دوم اینکه از شجاعت کمنظیری برخوردار بودند.
وی افزود: دانش سیاسی باید در سطحی بالا باشد تا فرد بتواند آن را به عمل تبدیل کند و علامه مصباح یزدی نیز از جمله چهرههایی بود که همانند امام خمینی (ره) از بصیرت و شجاعت ویژهای در عرصه سیاسی برخوردار بود و در بیان حقایق، بیپروا و شفاف سخن میگفت.
ایزدی تصریح کرد: اگر درک سیاسی در جامعه و میان نخبگان وجود نداشته باشد، تبعات گستردهای بهوجود میآید و بسیاری از آسیبها و سوءبرداشتها ناشی از عدم وجود عمق سیاسی است و برخی از اظهارات اشتباه، ریشه در همین ضعف شناخت دارد.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی سیاست خارجی کشور در برخی مقاطع، نداشتن شناخت کافی از دشمن بوده است، گفت: مفهومی به اشتباه در جامعه جا افتاد که میتوان با آمریکا به توافق رسید و از این طریق گشایش اقتصادی ایجاد کرد، در حالی که این ذهنیت غلط، عملاً سخنان رهبر معظم انقلاب را زیر سوال میبرد.
به گفته این تحلیلگر سیاسی، اگر این گزاره پذیرفته شود که میتوان با دشمن وارد مذاکره شد و از آن سود برد، در واقع به نوعی وابستگی ذهنی به دشمن شکل میگیرد و رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که مسأله روابط ایران و آمریکا حلشدنی نیست، چرا که طرف مقابل در قالب مذاکره بهدنبال تغییر رفتار و در نهایت تغییر حکومت ایران است.
ایزدی ادامه داد: دشمن میخواهد تمام توان کشور را بگیرد و همانطور که رهبر انقلاب بارها فرمودهاند، درخواستهای آمریکا از ایران حد یقف ندارد و آنان در سیاست خارجی تلاش میکنند قدرت و داراییهای ما را تحلیل ببرند تا سیستم نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور دچار تغییر شود.
وی افزود: در این چارچوب، باید برای افکار عمومی روشن شود که مشکلات ایران با مذاکره و توافق با آمریکا حل نخواهد شد و تجربه برجام نمونهای از همین واقعیت است و اگر این درک در سطح جامعه نهادینه شود، میتوان تحلیلهای روز را با عمق سیاسی به سبک امام خمینی (ره) دنبال کرد.
ایزدی با اشاره به اهمیت مبانی فکری و عقبه نظری غرب گفت: توانمندی امام راحل در درک این ساختارها بود که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و این بنیه علمی باید تقویت شود تا بتوان در برابر تهاجم فکری غرب مقاومت کرد.
وی افزود: زمانی که کمکهای صدام به عراق آغاز شد، امام خمینی (ره) تصریح کردند که این کمکها از سوی آمریکا هدایت میشود و در آن زمان بسیاری این سخن را باور نداشتند، اما امروز با انتشار اسناد مختلف مشخص شده که حمله صدام به ایران، پروژهای آمریکایی بوده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: متأسفانه در سالهای اخیر سه خطای بزرگ تحلیلی در کشور رخ داده است. نخستین خطای تحلیلی، پذیرش سخنان ترامپ بود که میگفت در صورت عدم پذیرش مذاکره، جنگی رخ خواهد داد و اکنون مشخص شده که آن تهدید صرفاً یک عملیات فریب بود و گزارشهای اخیر نهادهای امنیتی آمریکا نیز این موضوع را تأیید کردهاند.
وی ادامه داد: دومین خطای تحلیلی، ناآگاهی از رابطه تنگاتنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی بود چراکه برخی گمان میکردند ترامپ قصد مذاکره با ایران را دارد و نتانیاهو از آن بیاطلاع است، در حالی که در نخستین سفر نتانیاهو به آمریکا، دو طرف طرح فروپاشی ایران را نهایی کردند و ترامپ نیز قانع شد.
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: سومین خطای تحلیلی، این بود که عدهای در کشور معتقد بودند اگر آمریکا حملهای انجام دهد، ایران نباید پاسخ جدی بدهد تا بهانهای برای اقدام بزرگتر در اختیار دشمن قرار نگیرد و این منطق نادرست، برخلاف اصول بازدارندگی است، چرا که اگر آمریکا احساس کند حمله به ایران بی هزینه است، قطعاً حمله خواهد کرد.
ایزدی گفت: تجربه نشان داده است که آمریکاییها هزینه بالای حمله به ایران را میدانند و طراحی بمب برای تأسیسات نطنز بیش از بیست سال پیش انجام شد، اما هیچگاه به کار گرفته نشد، زیرا آنان دریافتند که این اقدام تبعات سنگینی دارد و در جنگ ۱۲ روزه نیز دچار اشتباه محاسباتی شدند و همین تجربه آنان را از اقدام نظامی بازداشت.
تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد: دشمنشناسی و شناخت دقیق طرف مقابل از مهمترین اصول راهبردی است و باید مورد توجه مستمر اندیشمندان و تصمیمگیران قرار گیرد و دشمن با دقت و برنامهریزی رفتار میکند و غفلت از این شناخت، خسارتهای جبرانناپذیری بهدنبال خواهد داشت.
