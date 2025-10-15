انقلاب اسلامی بازگشت به ارزش های معنوی در دنیای تقدس زدایی شده بود

حجت الاسلام مهدی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بی تردید انقلاب اسلامی ایران، انقلاب بازگشت به ارزش‌های معنوی و اخلاقی در دنیای تقدس زدایی شده و تهی شده از ارزش‌های اخلاقی بود و تمدن سکولار غرب که داعیه جهانی شدن داشت مروج اصلی ابتذال و اباحی گری بویژه در دنیای اسلام بود، امام خمینی (ره) با علم و آگاهی نسبت به ماهیت این تمدن مبتذل همواره بر این نکته تأکید داشت که ما با تمدن مخالف نیستیم، ما با فساد و فحشاء مخالفیم،

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) مردم مؤمن و انقلابی ایران نیز که فساد و ابتذال رژیم پهلوی و ایادی او را با تمام وجود درک کرده بودند برای مقابله با فساد و فحشاء به میدان آمدند و به یاری خداوند توانستند با انقلابی عظیم بساط فساد و ابتذال و اباحی گری را از ساحت جامعه پاک نمایند و از این‌رو انقلاب اسلامی در ذات و جوهره خود انقلابی ضد فساد و تباهی اخلاقی و ضد استبداد و استعمار بود.

تحلیلگر مسائل سیاسی ابراز کرد: پس از انقلاب، دشمنان تلاش کردند با ترفتدها و شیوه‌های مختلف، عزم و اراده ملت را برای پاک زیستن و توجه به اخلاق و معنویت در هم بشکنند اما به دلیل حضور صاحبان اصلی انقلاب در صحنه، قادر به اجرای طرح‌های پلید خود نشدند، با این حال آنها هیچگاه از ادامه تلاش برای تغییر هویت عقیدتی و اخلاقی مردم ایران عقب ننشستند و با جنگی ترکیبی عقبه دینی و مذهبی آنانرا مورد هجمه قرار دادند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز دشمن با تأثیرگذاری بر دستگاه محاسباتی برخی از مسئولان نظام توانسته است به بهانه حفظ یکپارچگی ملی، و عدم ایجاد تنش آنها را از هر گونه اقدام انقلابی در جهت مقابله با باندهای فساد و شبکه‌های ابتذال باز دارد و رشد قارچ گونه فساد و ابتذال در کشور خطری جدی برای امنیت فرهنگی کشور و نشانه‌ای از تلاش برای ارزش زدایی و هویت زدایی از انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام امیدی تصریح کرد: تابو شکنی شبکه ای برای نمایش پوشش‌های جلف در کوچه و بازار، برگزاری اردوهای مختلط به بهانه گردشگری و اجرای رقص جمعی، پخش آهنگ‌های مبتذل حتی در جمع مسئولان عالی رتبه نظام، تابوشکنی و حضور برخی زنان برای اصلاح در آرایشگاه مردانه و بالخکس، اجرای برنامه‌های ورزشی مختلط با جلفترین پوشش در برنامه شبانه پارک‌های شهر، و… ده‌ها نمونه از اقدامات مروج فساد و ابتذال است که به تدریج در حال گسترش است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) عنوان کرد: رواج فساد و ابتذال در جامعه زمینه ساز فروپاشی اخلاقی و معنوی جامعه، فروپاشی خانواده، قدرت یافتن باندهای فساد و تبهکاری، ترویج رفتارهای اجتماعی مخالف شعائر و احکام اسلامی، تغییر سبک زندگی بر پایه سکولاریسم و نهایتاً فروپاشی نظام اسلامی خواهد شد.

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: بی تردید هر گونه سستی و سهل انگاری در برابر رواج بی بندو باری و فساد و ابتذال، پایمال کردن خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است و قهرا لعن و غضب الهی را برای همه کسانی که در وقوع و استمرار این پدیده و سکوت در برابر فراگیر شدن آن نقش داشته‌اند به همراه خواهد داشت.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: امیر مومنان می‌فرماید: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبندع یخالف فیها حکم الله و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله»، یقیناً آغاز وقوع فتنه‌ها، پیروی از هواهای نفسانی و بدعت گذاری با جعل دستوراتی مخالف حکم خداست، در این وضع عده‌ای کسانی را برخلاف دین خدا برخود مسلط می‌کنند.