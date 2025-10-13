نتانیاهو خطاب به ترامپ: شما به صلح پایبندی من نیز هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی در کنست رژیم صهیونیستی به تعریف و تمجید از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخت.

وی گفت: ما نقش مهمی که ترامپ در بازگرداندن اسیران ایفا کرد را می‌دانیم. از رئیس جمهور ترامپ تشکر می‌کنم. همه اسیران زنده را برگردانیدیم و اجساد اسیران کشته شده را نیز برمی گردانیم.

نتانیاهو افزود: از ترامپ به خاطر ایستادگی در برابر دروغ‌هایی که علیه ما در سازمان ملل بیان شد، تشکر می‌کنیم.

وی خطاب به ترامپ گفت: تو بزرگترین دوست اسرائیل هستی. هیچ رئیس جمهوری مانند تو به نفع اسرائیل کار نکرده است. طرح صلح تو مورد قبول کشورهای دنیا قرار گرفت و به جنگ پایان داد و همه اهداف ما را محقق ساخت. تو به این صلح پایبند هستی و من نیز پایبند هستم.

نتانیاهو گفت: از ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن حاکمیت ما بر بلندی‌های جولان تشکر می‌کنم. این اولین سفر شما از زمانی است که قدس را به عنوان پایتخت ما اعلام کردی و من از شما تشکر می‌کنم. اسم تو در تاریخ بشریت ماندگار خواهد ماند.

نتانیاهو گفت: ما تاوان زیادی دادیم و ۲ هزار نظامی اسرائیلی را از دست دادیم.

وی ادعا کرد: ما تاوان زیادی در جنگ دادیم اما دشمنان ما الان می‌فهمند که اسرائیل قوی و پابرجاست. از ابتدای جنگ وعده بازگشت همه اسیران را دادم و این با کمک ترامپ محقق شد.

نتانیاهو مدعی شد: سالهای آتی سالهای صلح در اسرائیل و خارج از آن است. به سمت هر آنکه خواهان صلح با ما باشد دست دراز می کنم.

وی با تکرار یاوه گویی هایش درباره ایران خطاب به ترامپ مدعی شد: از تو به خاطر خروج از توافق فاجعه بار هسته ای با ایران تشکر می کنم.