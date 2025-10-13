ترامپ از همتای مصری خود تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود پیش از شرکت در نشست شرم الشیخ ادعا کرد: ما در حال گذراندن دوره بسیار ویژه‌ای در خاورمیانه (غرب آسیا) هستیم. مصر در این توافق نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. ما همیشه از رئیس‌جمهور السیسی حمایت می‌کنیم و به رهبری مصر احترام می‌گذاریم. پیشرفت‌های فراوانی در منطقه خاورمیانه خواهیم دید.

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای جلب نظر رسانه‌ها ادعا کرد: فکر می‌کنم ایران به این جمع خواهد پیوست؛ آنها به کمک نیاز دارند!

دونالد ترامپ سپس بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، در تلاشی عوام فریبانه برای توجیه تهاجم این کشور به ایران بر خلاف کنوانسیون‌های بین المللی ادعا کرد: اگر ما تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران نمی‌کردیم، توافق غزه اتفاق نمی‌افتاد!

رئیس‌جمهور آمریکا بدون محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه گفت: غزه مملو از آوار و ویرانی است و به عملیات پاکسازی گسترده نیاز دارد. مرحله دوم مذاکرات صلح غزه آغاز شد. کارهای زیادی باید برای آواربرداری در نوار غزه انجام شود. بازسازی نوار غزه را با مقامات در نشست شرم الشیخ بررسی خواهیم کرد.

در انتهای گفتگوی ترامپ با السیسی، رئیس جمهور آمریکا از دست دادن با همتای مصری خود امتناع کرد.