محمدی: برداشت نارنج از باغات گیلان آغاز شد؛ پیش‌ بینی تولید ۷۴۶۰ تُن

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت نارنج در باغات استان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت این محصول ۶۲۲ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷ هزار و ۴۶۰ تن نارنج تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: عمده تولیدات مربوط به شهرستان‌های رودسر، املش، لنگرود، لاهیجان، رشت، رضوانشهر و تالش است.

وی ارزش اقتصادی برداشت نارنج را ۱,۸۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: علاوه بر شهرستان‌های نامبرده، سایر مناطق استان نیز به صورت پراکنده در تولید و برداشت نارنج فعالیت دارند.

نارنج گیلان به عنوان یکی از محصولات شاخص و باارزش استان شناخته می‌شود که علاوه بر استفاده در صنایع غذایی و دارویی، نقش مهمی در توسعه کشاورزی و اقتصاد محلی ایفا می‌کند.