  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۵

غلامی: برداشت انار ترش از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شد

غلامی: برداشت انار ترش از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شد

املش- مدیر جهاد کشاورزی املش از آغاز برداشت محصول انار ترش در سطح ۲۶ هکتار از باغات پراکنده این شهرستان خبر داد.

طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برداشت انار ترش از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۲۵۰ تن انار ترش برداشت شود که ارزش تقریبی آن بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

غلامی ادامه داد: متوسط عملکرد برداشت انار ترش در هر هکتار شهرستان املش حدود ۱۰ تن است و عمده محصول برداشت شده به بازارهای محلی و استان‌های همجوار صادر می‌شود.

غلامی همچنین بیان کرد: انار ترش معمولاً در خورشت‌ها و چاشنی‌های زیتونی کاربرد دارد و مصرف آن در پیشگیری از اختلالات معده، بیماری سرطان، مراقبت از دندان‌ها، درمان آرتروز، جبران کم‌خونی، بهبود دیابت، درمان سکسکه و کاهش قند خون مفید شناخته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی املش تصریح کرد: برداشت انار ترش از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم انار ترش در بازار محلی املش حدود ۵۰ هزار تومان است.

کد خبر 6621547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها