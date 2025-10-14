غلامی: برداشت انار ترش از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شد

طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برداشت انار ترش از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۲۵۰ تن انار ترش برداشت شود که ارزش تقریبی آن بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

غلامی ادامه داد: متوسط عملکرد برداشت انار ترش در هر هکتار شهرستان املش حدود ۱۰ تن است و عمده محصول برداشت شده به بازارهای محلی و استان‌های همجوار صادر می‌شود.

غلامی همچنین بیان کرد: انار ترش معمولاً در خورشت‌ها و چاشنی‌های زیتونی کاربرد دارد و مصرف آن در پیشگیری از اختلالات معده، بیماری سرطان، مراقبت از دندان‌ها، درمان آرتروز، جبران کم‌خونی، بهبود دیابت، درمان سکسکه و کاهش قند خون مفید شناخته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی املش تصریح کرد: برداشت انار ترش از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم انار ترش در بازار محلی املش حدود ۵۰ هزار تومان است.