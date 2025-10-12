کیوی گیلان؛ محصولی با جایگاه ویژه؛ از بازار داخلی تا صادرات جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: کیوی میوهای با خواص دارویی و طعمی خاص، یکی از محصولات کشاورزی در استان گیلان است که نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز شناخته شده است.
امسال پیش بینی میشود که تولید این محصول در استان به ۲۲۰ هزار تُن برسد این میزان تولید، نشان دهنده توسعه پایدار کشاورزی و افزایش کیفیت محصول در سالهای اخیر است.
کیوی به عنوان یکی از محصولات ارزآور شهرستان تالش طی دهههای اخیر تحولات چشمگیری در اقتصاد منطقه ایجاد کرده است بیش از ۷۰ درصد از مردم این شهرستان معیشت خود را از طریق کشاورزی و به ویژه باغداری کیوی تأمین میکنند که اهمیت حمایت از این بخش را بیش از پیش آشکار میسازد.
بر اساس آمارهای منتشر شده گیلان با سطح زیر کشت ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار، به یکی از قطبهای اصلی تولید کیوی در کشور تبدیل شده است، شهرستانهای تالش، رودسر و آستارا از جمله مهمترین مناطق تولید کیوی در استان هستند.
این استان با داشتن شرایط اقلیمی مساعد و زیرساختهای کشاورزی پیشرفته، توانسته است به یکی از صادرکنندگان عمده کیوی در بازارهای جهانی تبدیل شود.
ضرورت حمایت ویژه برای مقابله با چالشهای تولید
«سهیل علینژاد» باغدار کیوی در تالش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش بیرویه هزینه نهادههای کشاورزی و نوسانات برق، بهویژه قطعیهای مکرر، مشکلات جدی برای باغداران کیوی ایجاد کرده است.
وی افزود: عدم وجود برنامههای مؤثر برای برندینگ و فرآوری محصول باعث شده است که ارزش افزوده نهایی این محصول استراتژیک به کشورهای دیگر منتقل شود.
این فعال حوزه کشاورزی با اشاره به ضرورت طراحی و اجرای بیمههای جمعی برای کیوی مانند بیمه برنج، گفت: تسهیلات کشاورزی پس از احداث باغ به سختی در دسترس است و نیازمند بازنگری و تسهیل در این زمینه هستیم.
علینژاد همچنین به اهمیت کددار کردن باغات اشاره کرد و افزود: هزینههای اخذ کد برای باغداران کوچک و بزرگ هیچ تفاوتی ندارد که این موضوع بار مالی سنگینی برای کشاورزان به همراه دارد.
وی در پایان خواستار حمایت مستمر و برنامهریزی دقیق برای ارتقای کیفیت تولید و فرآوری کیوی شد تا علاوه بر حفظ تولید، سهم بیشتری از ارزآوری نصیب شهرستان و کشور شود.
نقش کلیدی پرورش کیوی در اقتصاد شهرستان تالش
«نوید ضمیری» باغدار کیوی شهرستان تالش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این محصول گفت: کیوی ارزآوری قابل توجهی برای شهرستان داشته و اقتصاد منطقه را دگرگون کرده است چرا که بیش از ۷۰ درصد از مردم شهرستان تالش امرار معاش خود را از طریق بخش کشاورزی به ویژه باغداری تأمین میکنند.
وی در ادامه به مشکلات تولید این محصول اشاره کرد و افزود: کیوی با چالشهای متعددی مواجه است که مهمترین آنها ناترازی شبکه برق و تنشهای آبی در برخی باغات است که موجب آسیب به تولید شده است.
ضمیری همچنین نبود کودهای مرغوب و تأمین نامنظم آن را از دیگر مشکلات دانست و گفت: در شهرستان سردخانههایی با ظرفیت حدود ۱۲۰ هزار تن وجود دارد، اما بیشتر محصولات کیوی ما به صورت خام صادر میشود.
وی تصریح کرد: دولتمردان باید تلاش کنند پس از تولید، فرآوری این محصول نیز در داخل کشور انجام شود تا در صورت بروز مشکلات صادراتی بتوانیم محصولات را در بازار داخلی مصرف کنیم.
تأمین نیازهای کشاورزان برای افزایش تولید
«صالح محمدی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از توزیع ۲۹۲۵ تُن کود ازته، فسفاته و پتاسه طی سال گذشته بین باغداران خبر داد و گفت: تأمین این کودها برای کشاورزان استان یکی از اولویتهای این سازمان است.
وی در این خصوص گفت: این کودها از جمله نیازهای اساسی کشاورزان در تولید محصولاتی چون کیوی هستند در سال گذشته، ۲۹۲۵ تُن از این کودها به تولیدکنندگان گیلانی توزیع شد و در سال جاری نیز اقدامات لازم برای تأمین کودهای مورد نیاز برای فصل برداشت انجام شده است.
محمدی همچنین بیان کرد: هدف اصلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات کشاورزی است و به همین منظور، تلاش میشود تا تأمین مواد اولیه و کودهای کشاورزی به موقع و با کیفیت مناسب انجام شود.
تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش
محمدی در ادامه به نقش بانکها در تأمین منابع مالی برای کشاورزان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: به دستور استاندار گیلان بانکها مکلف به اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع خود به بخش کشاورزی هستند این منابع بهویژه برای تأمین سرمایه در گردش کشاورزان در فصول مختلف سال، از جمله خرید کود، سموم و تجهیزات کشاورزی ضروری است.
وی افزود: تسهیلات ویژهای برای تأمین نیازهای مالی کشاورزان در نظر گرفته شده است این تسهیلات که به صورت بازپرداخت یکساله و در قالب سرمایه در گردش ارائه میشود، میتواند به کشاورزان کمک کند تا تولیدات خود را بهبود بخشند و وارد بازارهای داخلی و خارجی کنند.
کارگروههای فرعی برای بهسازی باغها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و ارتقای بهرهوری باغها، تبصره ۱۸ به تازگی ابلاغ شده است.
محمدی افزود: تبصره ۱۸ فرصتی است برای کشاورزان تا بتوانند از تسهیلات ویژه برای بهسازی و تجهیز باغها بهرهبرداری کنند این تسهیلات شامل تجهیز باغات به سیستمهای آبیاری نوین، خرید تجهیزات مدرن کشاورزی و بهروزرسانی روشهای کشت است.
محمدی همچنین اشاره کرد: کارگروههای فرعی و اصلی در سازمان جهاد کشاورزی گیلان بهطور مستمر در حال بررسی و صدور مجوزهای لازم برای دریافت این تسهیلات هستند تا کشاورزان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از این منابع بهرهبرداری کنند.
چالشها و راهکارهای پیش رو
محمدی در این خصوص بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی گیلان، باید برنامهریزیهای دقیقی برای مدیریت منابع آبی انجام دهیم لذا استفاده از تکنولوژیهای نوین کشاورزی و سیستمهای آبیاری قطرهای میتواند کمک شایانی به کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری باغات کند.
وی همچنین تأکید کرد: تغییرات اقلیمی و نوسانات دمایی ممکن است تأثیرات منفی بر کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی داشته باشد، بنابراین کشاورزان باید برای مقابله با این تهدیدات، از شیوههای مقاومتی و علمی استفاده کنند.
صالح محمدی در پایان تصریح کرد: با ادامه این روند و بهرهبرداری بهینه از منابع و تسهیلات، گیلان میتواند در آینده نهتنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای جهانی به یکی از پیشگامان صادرات کیوی تبدیل شود.
گیلان در مسیر تبدیل به قطب صادراتی کیوی
با توجه به پتانسیل بالای تولید و کیفیت کیوی در گیلان و همچنین حمایتهای ویژه دولت و سازمان جهاد کشاورزی، استان گیلان در مسیر تبدیل به یکی از بزرگترین قطبهای صادراتی کیوی در سطح جهانی قرار دارد.
استان گیلان با تولید بیش از ۲۲۰ هزار تن کیوی در سال جاری، به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات این محصول در کشور شناخته میشود.
