غلامی: برداشت نارنگی در ۲۶۰ هکتار از باغات املش آغاز شد

طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت محصول نارنگی از باغات شهرستان املش به صورت نوبتی آغاز شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود از این سطح، حدود ۲۳۵۰ تن نارنگی با ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیارد تومان برداشت شود که به بهرهبرداران شهرستان عاید خواهد شد.
غلامی زمان برداشت نارنگی پیشرس را اواخر شهریور تا پایان مهرماه عنوان و بیان کرد: بهترین زمان برداشت زمانی است که میزان قند میوه به حدی برسد که بازارپسندی لازم را داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی املش با اشاره به متوسط عملکرد ۹ تن در هکتار، گفت: عمده محصول نارنگی شهرستان در بازارهای محلی و استانهای همجوار به فروش میرسد.
وی همچنین با اشاره به خسارات ناشی از آفت مگس میوه مدیترانهای، از کشاورزان خواست با همکاری کارشناسان حفظ نباتات و مرکز جهاد کشاورزی املش شمالی، اقدامات لازم برای کنترل این آفت را به عمل آورند.
نظر شما