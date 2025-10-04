محمدی: برداشت گردو در گیلان ۱۰ درصد به دلیل سرمازدگی کاهش یافت

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت گردو از سطح باغات استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: سطح زیر کشت گردو در استان، چهار هزار و ۲۹۵ هکتار بوده و پیش بینی می شود که در سال جاری شش هزار و ۵۰۰ تن برداشت محصول داشته باشیم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹ هزار و ۱۸۰ بهره بردار در باغات گردوی و برداشت ۴۰ درصدی این محصول در استان افزود: با توجه به سرمازدگی بهاره در باغات گردو، شاهد کاهش ۱۰ درصدی در عملکرد هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی پیش بینی شده را ۲۰۸ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در سال جاری ۱۱ هکتار به باغات گردوی استان با کشت رقم چندلر اضافه شد؛ این رقم مقاوم به سرما است.

محمدی بیشترین سطح زیر کشت گردو را در شهرستان های رودبار، سیاهکل، رودسر، املش، رضوانشهر، تالش و آستارا دانست و متذکر شد: سازمان جهاد کشاورزی استان با اعطای نهال یارانه ای و ارقام مناسب و سازگار در مناطق مختلف گیلان از باغداران حمایت می‌کند.

وی از تخصیص نهال یارانه ای و مقاوم جهت توسعه باغات خبر داد و بیان کرد: قیمت هر اصله نهال درخت گردو ۱۰۰ هزار تومان است.