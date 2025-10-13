انفجار مهیبی قاهره را لرزاند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الموقع، پس از وقوع انفجار مهیبی که در محله‌های مختلف شهر قاهره طنین انداز شد، وحشت ساکنان چندین منطقه در شرق پایتخت مصر را فرا گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، دود غلیظی آسمان قاهره را پوشانده است.

شاهدان عینی تأیید کردند که قدرت انفجار باعث لرزیدن پنجره‌ها و درها در برخی مناطق شده و برخی از آنها به خیابان‌ها هجوم برده‌اند.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص نوشت: پیش از سفر ترامپ به شرم الشیخ برای شرکت در اجلاس غزه، انفجاری در قاهره پایتخت مصر رخ داد.

تا کنون از ماهیت دقیق این انفجار اطلاعات بیشتری در دست نیست.