وزیر خارجه مصر: سلاح حماس یک مسأله فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت که «اولین ضمانت» برای اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای توقف جنگ در غزه «خود رئیس جمهور ترامپ است» و او متعهد و ملتزم به دستیابی به امنیت، ثبات و صلح در خاورمیانه شده است.

عبدالعاطی در گفتگو با روزنامه سعودی الشرق الاوسط اظهار داشت که مصر واکنش حماس به طرح آمریکا را مثبت ارزیابی می‌کند.

وی افزود: طرح ترامپ شامل عناصر مهمی است که مهمترین آنها «پایان دادن به جنگ و رد الحاق کرانه باختری و آوارگی فلسطینیان» است.

وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت: مرحله اول این طرح شامل آزادی زندانیان و بازگرداندن اجساد از هر دو طرف است.

مذاکرات فنی به میزبانی قاهره «با هدف ایجاد فضای مناسب برای اجرای مفاد این طرح انجام می‌شود.»

عبدالعاطی در پاسخ به سؤالاتی در مورد تعهد اسرائیل به آتش‌بس گفت: «ما روی عزم رئیس جمهور ترامپ برای اجرا و پیاده‌سازی طرح او برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح حساب می‌کنیم.»

وزیر امور خارجه مصر در ادامه گفت که مسأله سلاح‌ حماس یک مسأله فلسطینی است که در داخل حل خواهد شد.

وی افزود: راهکار نهایی و قطعی برای این درگیری اجرای راهکار دو کشوری و تاسیس کشور فلسطین و تحقق خواسته‌های ملت فلسطین است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتش‌بس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافق‌شده و تشکیل نهادی بین‌المللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.

مقاومت فلسطین همانند دو سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتش‌بس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروط و توضیح خواستن درباره چند بند آن، موافقت کرده است.

طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه به‌دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بن‌بست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانه‌های آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.