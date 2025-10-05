شرم الشیخ دوشنبه میزبان حماس و رژیم صهیونیستی

به گزارش منابع عبریزبان، شبکه کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که محل برگزاری مذاکرات بین هیأتهای رژیم اسرائیل و حماس در شهر شرمالشیخ مصر تعیین شده و هیأت مذاکرهکننده رژیم صهیونیستی صبح دوشنبه عازم این شهر خواهد شد.
روزنامه تایمز اسرائیل نیز گزارش داد که تیم مذاکرهکننده رژیم صهیونیستی شامل دو مقام ارشد از موساد و شاباک، مشاور نخستوزیر و ران دِرمر وزیر امور راهبردی این رژیم خواهد بود.
در همین حال، وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیهای تأیید کرد که قاهره روز ۶ اکتبر میزبان دو هیأت از رژیم صهیونیستی و حماس برای بررسی فرآیند تبادل اسرا بر اساس پیشنهاد ترامپ خواهد بود.
نظر شما