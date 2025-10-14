  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۰۸

قطر: مذاکرات سختی آغاز شده است

سخنگوی وزارت خارجه قطر از آغاز مذاکرات در خصوص موضوعات پیچیده باقی مانده میان حماس و رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد: ما مدت‌ها منتظر این روز تاریخی (امضای سند توافق غزه) به ویژه طی ۲ سال گذشته بودیم. امیدواریم این اقدام باعث تحقق ثبات و صلح در منطقه شود.

وی افزود: بررسی بسیاری از موضوعات را به مرحله دوم مذاکرات آتش بس موکول کردیم تا مرحله نخست به خوبی برگزار شود. در حال حاضر مذاکرات سخت و دشواری در خصوص بررسی روند تأمین امنیت نوار غزه و اداره آن و تضمین عدم از سرگیری جنگ آغاز شده است.

این مسئول قطری تصریح کرد: مذاکرات مذکور با هدف ممانعت از فاصله افتادن میان مرحله نخست و دوم توافق آتش بس آغاز شده است.

پیشتر نیز نخست وزیر قطر اعلام کرده بود که موضوعات پیچیده میان حماس و رژیم صهیونیستی طی مرحله دوم مذاکرات بررسی خواهند شد.

