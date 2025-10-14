به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یگان وابسته به نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که به مبارزات خود علیه مزدوران رژیم صهیونیستی داخل این باریکه ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، یگان مذکور تاکید کرد که تاکنون تعدادی از این مزدوران بازداشت شده‌اند و عملیات امنیتی گسترده علیه آنها در استان‌های مختلف نوار غزه ادامه خواهد داشت.

آنها بیان کردند که موفق شدند تعدادی از مواضع شبه نظامیان مسلح را تحت کنترل خود درآورده و عناصری را که در کشتار فلسطینی‌ها دست داشتند بازداشت کنند. این افراد با فرمان رژیم صهیونیستی مأموریت داشتند فلسطینی‌های گرسنه را نزدیک محل‌های توزیع کمک‌های انسانی به خاک و خون بکشانند.

گفتنی است که در جریان تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) آغاز شد یکی از تاکتیک‌های این رژیم برای تضعیف جبهه داخلی مقاومت، بهره‌گیری از عناصر مزدور و شبکه‌های نفوذ داخلی بوده است. این تاکتیک با هدف جمع‌آوری اطلاعات میدانی، ایجاد ناامنی، تضعیف همبستگی اجتماعی و تسهیل عملیات‌های نظامی رژیم اشغالگر صورت گرفته است.

یکی از گروه‌های شاخص که در این زمینه مطرح شده، شبکه‌ای به سرکردگی یاسر ابو شباب است.