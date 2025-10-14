گرگان در اشک و احترام؛ استقبال با شکوه مردم از پیکر مطهر شهید «سلطانی»

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «محمد هاشم سلطانی» ظهر روز سهشنبه وارد شهر گرگان شد و با استقبال گرم و باشکوه مردم انقلابی و متدین این دیار روبرو شد. جمعیتی که هر یک، با دلی مالامال از احساس و قلبی سرشار از عشق به آرمانهای شهیدان، در کنار هم ایستادند تا نشان دهند راه شهدا هرگز فراموش نمیشود.
این استقبال باشکوه بار دیگر اتحاد و وفاداری مردم گرگان را به آرمانهای انقلاب و خون پاک شهدا به نمایش گذاشت. مردم با اشک و اندوه، اما با افتخاری بزرگ، از این جوان دلیر که جانش را در راه اعتلای ارزشهای والای انقلاب اسلامی فدا کرد، وداع کردند.
مراسم گرامیداشت شهید «محمد هاشم سلطانی» همزمان با نماز مغرب و عشاء در ساعت ۱۸ روز سهشنبه در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد تا بار دیگر یاد و نام این شهید والامقام در دلها زنده بماند.
همچنین، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید روز چهارشنبه، ۲۳ مهرماه، ساعت ۱۸ در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) سپاه نینوا واقع در گرگان برگزار میشود. این مراسم لحظهای است برای تجدید پیمان با شهیدان و یادآوری ارزشهای والایی که آنها برای حفظ آنها جان دادند.
