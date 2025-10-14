به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یونسی صبح سه شنبه در بازدید از از خانه‌های ایثار بافت تاریخی بیرجند بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۱۰ خانه قدیمی توسط شهرداری بیرجند خریداری شده و با همت هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی باز زنده‌سازی شده و به مراکز تولید صنایع دستی تبدیل گشته‌اند.

یونسی گفت: در نظر داریم با موافقت شورای اسلامی شهر بیرجند نسبتبه اجرای این طرح به تعداد ۳۰ خانه اقدام کنیم تا علاوه‌بر ایجاد اشتغال باعث رونق گرفتن بافت‌های شهری که کم‌وبیش خالی‌ازسکنه شده‌اند شویم.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند گفت: ایجاد این خانه‌ها در محلات باعث توسعه صنعت گردشگری و ایجاد امنیت می‌شود.

حسینعلی فولادی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های ارزنده شهرداری بیرجند در جهت رونق صنایع دستی گفت: ما آمادگی داریم نسبت‌به صدور مجوزهای کارگاهی و آموزشی و همچنین ارائه تسهیلات برای رونق این کارگاه‌ها اقدام کنیم.

فولادی گفت: این هنرمندان می‌توانند در نمایشگاه‌های سراسری صنایع دستی کشور نسبت‌به معرفی مجموعه خود و فروش محصولاتشان برنامه‌ریزی و اقدام کنند.