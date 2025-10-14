برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و معاونت‌های دستگاه‌های عضو شورای عالی و همچنین اعضای حقیقی این شورا برگزار شد.

در این نشست که با هدف تسریع در اجرای مصوبات شورای عالی تشکیل شد، شرکت‌کنندگان به بررسی دقیق ۶ دستور کار تعیین‌شده پرداختند.

مصوبات پیشنهادی حاصل از این دستورکارها، با تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برای تصویب نهایی به مرحله بعدی یعنی «شورای عالی حفاظت محیط زیست» ارسال شد. این مصوبات پس از تعیین وقت از سوی رئیس‌جمهور، برای رأی‌گیری نهایی در صحن علنی شورای عالی مطرح خواهند شد.

انتظار می‌رود تصویب و اجرای این مصوبات، گام مؤثری در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی کشور باشد.