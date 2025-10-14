به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه نمایش سیما با پخش آثار دنباله‌دار سینمایی جهان این هفته، چهارشنبه ۲۳ مهر «سینگهام»، پنج شنبه ۲۴ مهر «بازگشت سینگهام»، جمعه ۲۵ مهر «دوباره سینگهام»، شنبه ۲۶ مهر «دستبرد»، یکشنبه ۲۷ مهر «دستبرد ۲»، دوشنبه ۲۸ مهر «قتل های پمبروک شایر (قسمت اول)»، سه شنبه ۲۹ مهر «قتل های پمبروک شایر (قسمت دوم)»، چهارشنبه ۳۰ مهر «آرزوهای بزرگ ۱»، پنج شنبه ۱ مهر «آرزوهای بزرگ ۲»، جمعه ۲ مهر «اکولایزر ۲» و شنبه ۳ آبان «اکولایزر ۳» را ساعت ۲۱ پخش می‌کند.

«سینگهام» به کارگردانی روهیت شتی چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گانگستر تحقیر شده با استفاده از قدرت نفوذ خود قصد ترساندن و تبعید افسر پلیس را دارد، او قبلا هم چندین پلیس دیگر را سربه نیست کرده اما سینگهام مثل دیگر پلیس‌ها نیست. سینگهام با کارهای خود گانگستر را سر جایش می‌نشاند.

بازیگرانی چون اجی دیوگن، کجال آگاروال، پراکاش راج، سونالی کورکارنی، مورالی شرما در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«بازگشت سینگهام» محصول ۲۰۱۴ دنباله‌ای بر فیلم «سینگهام» به کارگردانی روهیت شتی است که پنج شنبه ۲۴ مهر ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دلیل وجود اعمال نادرست و مخرب بعضی افراد، بازرس پلیس به عنوان یک کمیسر بر می‌گردد تا شهر را از بی عدالتی پاک کند.

اجی دیوگن، کارینا کاپور، آمول گوپته، انوپم کهیر و ذاکر حسین در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«دوباره سنگهام» محصول هند در سال ۲۰۲۴ به کارگردانی روهیت شتی جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان سلمان خان، دیپیکا پادوکونه، آکشی کومار، اجی دیوگن و کارینا کاپور اشاره کرد.

«دوباره سینگهام» با اقتباس از کتاب حماسی بزرگ هند، داستان سینگهام و متحدانش است که در تلاش برای نجات دادن همسر سینگهام با دشمن مرموزی روبرو می‌شوند.