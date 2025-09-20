  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

«جومانجی» به شبکه نمایش می‌آید؛ پخش آثار دنباله‌دار

شبکه نمایش پخش آثار دنباله‌دار «پروژه A»، «جومانجی» و «خانه‌ خراب‌ کن» را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه نمایش پخش آثار دنباله‌دار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است که فیلم «پروژه A یک و دو» محصول هنگ کنگ که توسط جکی چان کارگردانی شده، شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم اکشن و ماجراجویی به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جکی چان، سامو کام بو هونگ، بیائو یوئن، دیک وی و هوی سانگ لی، مگی چونگ، روزاموند کوان، کارینا لائو، دیوید لم، بیل تونگ و ری لو را نام برد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک بازیگر چینی که زبانی تند دارد با گروهی از دزدان در هنگ کنگ قدیم درگیر می‌شود و دراگون حالا به عنوان رئیس پلیس منطقه سای وان منصوب می‌شود و باید با یک گانگستر و چند دزد فراری دست و پنجه نرم کند..

همچنین فیلم‌های «جومانجی» به کارگردانی جو جانستون دوشنبه ۳۱ شهریور، «جومانجی؛ به جنگل خوش آمدید» و «جومانجی؛ مرحله نهایی» به کارگردانی جیک کاسدان سه شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

همچنین فیلم «خانه خراب کن ۱» پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۲۱ و فیلم «خانه خراب کن ۲» جمعه ۴ مهر ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

عطیه موذن

