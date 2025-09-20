به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه نمایش پخش آثار دنباله‌دار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است که فیلم «پروژه A یک و دو» محصول هنگ کنگ که توسط جکی چان کارگردانی شده، شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم اکشن و ماجراجویی به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جکی چان، سامو کام بو هونگ، بیائو یوئن، دیک وی و هوی سانگ لی، مگی چونگ، روزاموند کوان، کارینا لائو، دیوید لم، بیل تونگ و ری لو را نام برد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک بازیگر چینی که زبانی تند دارد با گروهی از دزدان در هنگ کنگ قدیم درگیر می‌شود و دراگون حالا به عنوان رئیس پلیس منطقه سای وان منصوب می‌شود و باید با یک گانگستر و چند دزد فراری دست و پنجه نرم کند..

همچنین فیلم‌های «جومانجی» به کارگردانی جو جانستون دوشنبه ۳۱ شهریور، «جومانجی؛ به جنگل خوش آمدید» و «جومانجی؛ مرحله نهایی» به کارگردانی جیک کاسدان سه شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

همچنین فیلم «خانه خراب کن ۱» پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۲۱ و فیلم «خانه خراب کن ۲» جمعه ۴ مهر ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.