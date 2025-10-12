«تا سکوی قهرمانی» روی آنتن شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» محصول سال ۲۰۲۱ و به کارگردانی چی مان وان امشب یکشنبه ۲۰ مهر از شبکه نمایش سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس زندگی واقعی قهرمان المپیک ساخته شده، آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی میشود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی و تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنجسالگی با فشارهای مادرش موفق میشود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن میشود و زندگیاش را به عنوان یک معلول ادامه میدهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قدبلند تبدیل میشود که میتواند بهخوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دوومیدانی معلولان میکند. وایه در تیم بهسرعت پیشرفت میکند و این آغاز موفقیتهای او است.
در این فیلم بازیگرانی چون چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سند را کوآن یو نگ و هوی پانگ لو ایفای نقش میکنند.
علاقهمندان به دیدن فیلمهای زندگینامهای میتوانند «تا سکوی قهرمانی» را امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.
نظر شما