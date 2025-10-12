  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

«تا سکوی قهرمانی» روی آنتن شبکه نمایش

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی چی مان وان امشب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» محصول سال ۲۰۲۱ و به کارگردانی چی مان وان امشب یکشنبه ۲۰ مهر از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس زندگی واقعی قهرمان المپیک ساخته شده، آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی و تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج‌سالگی با فشارهای مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی‌اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قدبلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دوومیدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به‌سرعت پیشرفت می‌کند و این آغاز موفقیت‌های او است.

در این فیلم بازیگرانی چون چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سند را کوآن یو نگ و هوی پانگ لو ایفای نقش می‌کنند.

علاقه‌مندان به دیدن فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای می‌توانند «تا سکوی قهرمانی» را امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.

عطیه موذن

